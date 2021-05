Nam sinh trường VinSchool mắc Covid-19 không có yếu tố dịch tễ

N.V.C., 11 tuổi, cư trú tại tòa Park 11 Times City nhiễm nCoV, chưa từng đến các khu vực có dịch ở Hà Nội cũng như không đi các địa phương khác.

Trao đổi với Zing ngày 23/5, Chủ tịch UBND phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) Trần Văn Vịnh cho biết cơ quan này vừa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cư trú tại tòa nhà Park 11, Khu đô thị Times City. Đó là N.V.C. (nam, 11 tuổi), học sinh lớp 5 trường VinSchool, Times City.

Gia đình C. cư trú tại tầng 15, tòa Park 11, Times City. Ngày 22/5, C. lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Vinmec cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xét nghiệm khẳng định.

Theo điều tra dịch tễ của CDC Hà Nội, từ ngày 30/4 đến nay, C. nghỉ học tại trường để học online tại nhà. Một tháng qua, gia đình C. không đi du lịch ở đâu, không đến các khu vực có dịch tại Hà Nội cũng như ngoại tỉnh.

Tòa nhà Park 11 Times City được cách ly y tế ngày 23/5. Ảnh: M.N.

Ngày 28/4 đến 2/5, C. được gia đình cho về quê nội ở An Lão, Hải Phòng chơi (đi bằng xe riêng của gia đình). Ngày 3/5, gia đình quay lại Hà Nội. Từ 4/5 đến nay, C. ở nhà, học online.

Đêm 20/5, C. xuất hiện sốt nhẹ khoảng 38 độ C sau đó khỏi, không kèm theo các triệu chứng khác nên sáng 22/5, nam sinh này được mẹ đưa đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm Covid-19 và được gia đình cho về quê nội tại An Lão, Hải Phòng chơi.

1h30 ngày 23/5, Bệnh viện Vinmec thông báo kết quả xét nghiệm của C. dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả, Trung tâm y tế Quận Hoàng Mai đã lấy 2 mẫu F1 là bố và mẹ của C. ngay trong đêm để chuyển tới CDC Hà Nội xét nghiệm và cách ly theo quy định. Quận phong tỏa tạm thời tầng 15 tòa Park 11, lấy mẫu toàn bộ cư dân tại tầng 15 (tổng số 65 mẫu) gửi CDC Hà Nội.

Trung tâm y tế quận Long Biên lấy 3 mẫu F1 (em trai và ông bà ngoại). CDC Hà Nội thông báo cho CDC Hải Phòng để xử lý F0 đang ở tại Hải Phòng. Hiện, C. được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo thông tin từ VinSchool Times City, nhà trường đang kiểm tra camera và lập danh sách nhân viên tham gia buổi lấy mẫu ngày 22/5 (lúc C. có mặt), đồng thời yêu cầu nhân viên tự cách ly tại nhà và khai báo y tế tại địa phương theo quy định.

Kết quả tổng hợp trong thời gian từ 17-22/5, 504 học sinh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ghi nhận 1 trường hợp dương tính (là bệnh nhân C.), còn lại đều âm tính. Như vậy đến tối 23/5, 5 người cư trú tại Khu đô thị Times City đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 người có quốc tịch Ấn Độ và 3 người Việt Nam.

Tính đến chiều 23/5, Hà Nội ghi nhận hơn 100 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại 18 quận, huyện. Số ca mắc lớn nhất tập trung ở Thường Tín với 19 ca. Ngoài ra, Thanh Xuân có 14 ca, Đông Anh và Gia Lâm ghi nhận 10 ca, Hà Đông 8 ca... Một số chùm ca bệnh cơ bản được kiểm soát liên quan đến Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Đông Anh, chuyến bay VN160 ngày 29/4... Tuy nhiên, Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và liên quan một số ổ dịch tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang.