Nam sinh Nghệ An khóa trang cá nhân sau khi vào chung kết Olympia 2021

Với Duy Anh, thi Olympia là sự cộng hưởng giữa đam mê kiến thức của bản thân và ước mơ của mẹ. Nam sinh hy vọng mang về quê hương Nghệ An thêm một quán quân.

Sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý IV, Nguyễn Đình Duy Anh (sinh năm 2004), học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), lập tức khóa tài khoản mạng xã hội.

“Nếu mở, em sẽ nhận được rất nhiều lời khen và chúc mừng từ mọi người. Em biết ơn vì điều đó nhưng hiện tại, việc em cần làm là giữ cho chân mình chạm đất. Là thí sinh ở quý cuối cùng, em chỉ còn 2 tháng tập trung ôn luyện để hướng đến cuộc thi quan trọng nhất”, nam sinh nói với Zing.

Duy Anh chiến thắng ở cuộc thi quý IV với 250 điểm.

Thí sinh giành vé “vớt”

Vào thi quý nhờ có điểm nhì tháng cao nhất, Duy Anh cảm thấy bớt áp lực. Trước trận, cậu tự đánh giá mình ở “cửa dưới” của 3 bạn chơi và tham gia với tinh thần sẵn sàng chấp nhận thất bại, chuẩn bị cho mọi kịch bản.

“Cả 3 bạn đều rất giỏi. Ở trận tuần, tháng, em lần lượt giành 120 và 80 điểm Khởi động. Bởi vậy, khi lợi thế của mình bị tụt so với các bạn, em nghĩ bản thân chỉ còn 10-15% cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, đó cũng là động lực thôi thúc em thi đấu cống hiến hơn. Nhờ đó, em mạnh dạn nhấn chuông giải ô chướng ngại vật hay giành quyền trả lời câu hỏi Về đích. Em cảm thấy mình may mắn”, chàng trai nói.

Ở gần cuối trận, khi giữ điểm số cao nhất và có cơ hội giành vòng nguyệt quế, Duy Anh cảm thấy xúc động lúc bạn chơi Đức Đăng bật khóc.

“Bạn ấy đã có phần thi Về đích bùng nổ. Em cảm thấy tiếc cho bạn. Thế nhưng, trận thi quý chỉ chọn ra một đại diện vào chung kết. Em cũng như các bạn, phải nỗ lực không chỉ cho bản thân mà còn là gia đình, trường học, quê hương. Tuy nhiên, chúng em chỉ là đối thủ khi thi đấu trên sân khấu, còn ngoài đời là những người bạn”, nam sinh Nghệ An chia sẻ.

Duy Anh là đại diện thứ hai của trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành được cầu truyền hình Olympia.

Trước đó, để được đại diện trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Duy Anh vượt qua 27 học sinh khác tại cuộc thi kiến thức Beyond the Knowledge do CLB Olympians of Phan tổ chức năm 2020.

Đây là CLB do Trần Thế Trung, nhà vô địch Olympia năm 2019, lập ra từ 2 năm trước nhằm kết nối và phát triển những học sinh có niềm đam mê Olympia trong trường Phan. Cũng nhờ đó, phong trào ngày càng được lan rộng.

Hành trình vươn tới ước mơ

Niềm đam mê Olympia của Duy Anh được truyền từ mẹ - một giáo viên dạy Ngữ văn. Trong hơn 20 năm chương trình lên sóng, mẹ cậu chưa bỏ lỡ trận chung kết nào và xem tới 90% số trận của mỗi năm.

Người mẹ luôn ao ước được thấy con đứng trên sân khấu Olympia. Duy Anh hiểu ước muốn này và cố gắng thực hiện điều đó.

“Năm lớp 3, khi có kiến thức nhất định, em bắt đầu trả lời câu hỏi trong chương trình và thấy khá thú vị. Em khâm phục các anh, chị thí sinh và mong một lần được lên tivi như họ. Việc thi Olympia là sự cộng hưởng giữa đam mê kiến thức của em và ước mơ của mẹ”, cậu nhớ lại.

Khoảng lớp 7-9, do tập trung chuẩn bị cho cuộc thi vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu khá khốc liệt, ước mơ Olympia của nam sinh có chút gián đoạn.

Duy Anh là thủ khoa đầu vào môn chuyên Vật lý khóa 2019-2022 của trường THPT Phan Bội Châu. Nam sinh đam mê cờ vua và từng giành thành tích tốt.

Khi trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước với tư cách thủ khoa môn chuyên Lý, Duy Anh thấy niềm đam mê, mong muốn ngày nào được khơi gợi lại khi đàn anh Thế Trung vô địch Olympia.

Từ đó, Duy Anh bắt đầu tự ôn luyện và chiến thắng cuộc thi Beyond the Knowledge. Nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô, Thế Trung và các anh, chị khóa trước, cậu có cơ hội hoàn thiện các lỗ hổng kiến thức, trở thành học sinh thứ hai mang cầu truyền hình về trường.

“Ở cả 3 trận đấu, mẹ đều ra Hà Nội tiếp lửa cho em. Khi con trai được vào chung kết, em nhìn thấy niềm vui trong mắt mẹ. Lúc chương trình được phát sóng, cảm giác hạnh phúc một lần nữa sống dậy trong mẹ. Đó sẽ là động lực rất lớn cho em trong trận chung kết sắp tới”, Duy Anh nói.

Mong quê hương có thêm quán quân

Sau những thành công tại Olympia, Duy Anh trở lại là lớp trưởng mẫn cán của lớp 12 chuyên Lý. Vì dịch bệnh, cậu hiện học online, không được gặp các bạn.

Được thầy cô giúp đỡ ôn tập, bồi dưỡng kiến thức, đồng thời các bạn ở lớp và CLB tạo điều kiện, Duy Anh cảm thấy dễ dàng hơn trong việc ôn tập để thi Olympia.

“Olympia là cuộc thi kiến thức nên việc ôn luyện cũng giúp em rất nhiều trong việc học tập. Em ôn theo cách hấp thụ kiến thức thụ động, có nghĩa là gặp kiến thức mới ở đâu, em cố gắng ghi nhớ ngay tại đó”.

Duy Anh tự đánh giá Vật lý là thế mạnh của mình, còn điểm yếu là Sinh học, Địa lý, Ngữ văn.

4 thí sinh vào chung kết Olympia 2021. Từ trái qua: Hoàng Khánh, Việt Thái, Hải An và Duy Anh.

Cách trận chung kết năm gần 2 tháng, Duy Anh gần như không lo lắng vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ vòng quý. Mục tiêu của cậu là thi đấu hết mình, lan tỏa tính cách của học sinh trường Phan và không đặt áp lực thành tích.

Chia sẻ về đối thủ sắp tới, Duy Anh đánh giá Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) có kiến thức sâu, rộng và có khả năng cao giành vòng nguyệt quế.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) có kiến thức tốt, tốc độ và sự quyết đoán. Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) là thí sinh toàn diện và rất tự tin.

“Các thí sinh bước vào trận chung kết đều hy vọng mang về cho trường, quê hương một quán quân. Mặc dù tia hy vọng không lớn, em sẽ bước vào cuộc thi với tâm thế cháy hết mình để có thể trở thành quán quân thứ hai của trường Phan và tỉnh Nghệ An”, Duy Anh nói.