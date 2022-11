Năm quyển sách hay về Qatar - chủ nhà World Cup 2022

Red Card: FIFA and the Fall of the Most Powerful Men in Sports (2018). Một cuốn sách đề cập đến FIFA, tham nhũng và việc trao quyền đăng cai World Cup. Tác giả Ken Bensinger vốn là một phóng viên của New York Times, chỉ ra những bất thường trong việc lựa chọn đất nước đăng cai tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất toàn cầu. Câu chuyện về sự sụp đổ của FIFA có tất cả khía cạnh: quyền lực, sự phản bội, trả thù, tham nhũng, ngôi sao thể thao... Nhà báo điều tra đã đi đến những mặt tối của cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất hành tinh. Ảnh: New York Times.