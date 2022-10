Nam phụ 'bất ổn' của phim Hàn

Theo Mydramalist, dù là diễn viên tay ngang Kwak Dong Yeon lại khiến khán giả nhớ đến qua loạt vai diễn "không bình thường", đòi hỏi độ khó cao.

Xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh vào năm 2012, tính đến nay, dù mới 25 tuổi, Kwak Dong Yeon đã có đến 10 năm kinh nghiệm trong nghề cùng gia tài vai diễn đồ sộ. Dù sở hữu ngoại hình cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, nam diễn viên sinh năm 1997 vẫn chưa tìm được vai chính để đời.

Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, Dong Yeon cho biết: “Hiện tại tôi rất hạnh phúc về hướng đi đúng đắn của mình. Trông tôi cũng khá già so với tuổi tác nên không có nhiều vai chính phù hợp lắm. Nhưng may mắn, tôi có thể làm tốt công việc của mình”.

Kwak Dong Yeon nổi tiếng nhờ loạt vai diễn 'bất ổn'. Ảnh: Naver.

Thế nhưng, dù chỉ đảm nhận vai phụ, thậm chí là khách mời, ngôi sao sinh năm 1997 vẫn được giới chuyên môn và khán giả công nhận về thực lực diễn xuất. Bởi những nhân vật mà Kwak Dong Yeon đảm nhận hầu hết đều có sự phức tạp trong tâm lý, đòi hỏi kỹ năng điêu luyện ở người diễn viên.

Chính vì vậy, dù chỉ đóng phụ, nam diễn viên 9X vẫn duy trì danh tiếng tăng cao. Đặc biệt, sau thành công vang dội của 3 tác phẩm đều có sự góp mặt của Kwak Dong Yeon trong năm nay, anh sẽ có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với Gaus Electronics.

Diễn viên tay ngang

Mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật ngay từ nhỏ, năm 13 tuổi, ngôi sao sinh năm 1997 một mình lên Seoul để theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ. Trong thời gian 3 năm theo học tại Học viện FNC (từ 2010-2013), anh được đào tạo thêm về kỹ năng diễn xuất.

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul - ngôi trường quy tụ loạt sao đình đám Kpop như Jung Kook (BTS), Seulgi (Red Velvet), Bae Suzy, Kim Ji Soo (BlackPink)… mỹ nam 9X gia nhập ban nhạc thực tập sinh Kokoma Band do FNC quản lý với vai trò là tay guitar kiêm giọng ca chính của nhóm.

Theo Kwak Dong Yeon việc bắt đầu sự nghiệp từ khá sớm, dù tích lũy được kinh nghiệm ở tuổi thiếu niên, khiến anh sao nhãng việc học tập và giao lưu bạn bè ở trường. Vào ngày kỷ niệm ra mắt năm 2019, Dong Yeon thú nhận việc bỏ học giữa chừng vẫn là điều hối tiếc nhất của anh trong quá khứ: "Tôi không thể có một cuộc sống học đường đúng nghĩa. Tôi đã không thể xây dựng tình đồng đội bền chặt với các bạn cùng trường. Ngay khi con đường mở ra trước mắt, tôi đã từ bỏ việc học của mình. Tôi nghĩ sau này lớn lên sẽ không bao giờ phải dùng đến việc học nữa nên đã từ bỏ. Tôi từng ngủ rất nhiều ở trường. Niềm vui chính của tôi khi đến trường là bánh mì họ bán trong căng tin".

Kwak Dong Yeon từng là thành viên của ban nhạc nhà FNC. Ảnh: Twitter.

Sao nam 9X bộc bạch: "Khi còn là thực tập sinh ca sĩ, tôi đã tình cờ học được diễn xuất. Lúc đang nản lòng và hoài nghi với cuộc sống thực tập thì tôi may mắn vượt qua vòng thử vai cho bộ phim My Husband Got A Family. Khi ấy, công việc này đã khiến tôi cảm thấy khuây khỏa hơn nhiều. Bởi vậy, tôi đã say mê học hỏi và giờ tôi đã làm được. Động lực của tôi vẫn luôn như thế. Nếu không diễn xuất thì sẽ chết đói. Không có cách nào khác. Vì thế, tôi cần phải cải thiện diễn xuất của mình bằng mọi giá".

Theo Naver, Dong Yeon bắt đầu diễn xuất vào năm 2012 thông qua bộ phim truyền hình My Husband Got A Family của đài KBS . Với tỷ suất người xem ấn tượng đạt 49,6%, My Husband Got A Family trở thành "phim truyền hình quốc dân” tại Hàn Quốc thời điểm đó. Thành công ngoài mong đợi của phim đã giúp Kwak Dong Yeon chiến thắng giải Diễn viên trẻ xuất sắc của Korea Drama Awards 2012 chỉ ngay từ vai diễn đầu tay.

Để có được kỹ năng diễn xuất hiện tại, Kwak Dong Yeon cho biết: “Tôi luôn nghĩ về việc diễn xuất. Tôi nhận được cảm hứng từ công việc này mỗi ngày, ở mỗi khoảnh khắc và địa điểm. Tôi gặp nhiều người, tiếp xúc và trải qua nhiều điều trong cuộc sống mà tôi phải cố gắng ghi nhớ. Những kinh nghiệm dù lớn hay nhỏ đều được tích lũy và kết hợp để hành động theo nhiều cách khác nhau”.

Với sự nghiêm túc và nỗ lực hết mình vì nghệ thuật, màn chào sân phim ảnh của sao nam sinh năm 1997 có được thành quả xứng đáng. Thời gian sau đó, nam diễn viên liên tiếp được mời tham gia vào các dự án lớn như: Modern Farmer, Love In The Moonlight, Fight For My Way, My ID Is Gangnam Beauty và Doctor Detective,… và từng bước nâng cao danh tiếng với những màn nhập vai ấn tượng.

Chuyên đảm nhận vai khó

Theo Joongang Ilbo, ở Kwak Dong Yeon sở hữu khả năng biến hóa nhân vật một cách linh hoạt. Bất kể chính diện, phản diện hay thậm chí chỉ là một cá nhân mơ hồ về đạo đức, Kwak Dong Yeon đều thổi hồn vào nhân vật đó theo cách riêng. Điều này đã phần nào chứng tỏ tài năng đa dạng của ngôi sao 9X”.

Vai diễn của Kwak Dong Yeon thường là những nhân vật có nội tâm phức tạp. Ảnh: Naver.

Được giới chuyên môn công nhận ngay từ tác phẩm đầu tiên song phải đến nhân vật Kim Byung Yeon trong Moonlight Drawn By Clouds, ngôi sao 25 tuổi mới thật sự được khán giả chú ý. Trong phim, Kim Byung Yeon là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia cũng là bạn thân từ nhỏ được Thế tử (Park Bo Gum) tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, nhân vật này lại che giấu một bí mật có thể gây ảnh hưởng đến tình bạn gắn bó của anh và Thế tử.

Trang Topstarnews cho rằng dù nằm ở tuyến phụ, Kim Byung Yeon vẫn được khắc họa theo câu chuyện chi tiết. Đặc biệt, hình tượng và sự đấu tranh tâm lý chính là những điểm đặc biệt của nhân vật này. Và tất cả đều được Dong Yeon khắc họa thành công. Màn thể hiện trọn vẹn giúp sao nam sinh năm 1997 nhận được đề cử Nam diễn viên trẻ xuất sắc tại KBS Drama Awards và Korea Drama Awards 2016.

Sau Moonlight Drawn By Clouds, bộ phim tiếp theo mà anh ghi dấu ấn đậm nét với khán giả là It’s Okay To Not Be Okay. Trong phim, anh đảm nhận vai cameo Kwon Ki Do. Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 tập phim, Kwak Dong Yeon vẫn khiến khán giả không ngừng suy nghĩ về hình ảnh của cậu con trai Đại biểu Quốc hội mắc bệnh hưng cảm cấp tính, bị người thân coi là nỗi ô nhục của gia đình.

Kwon Ki Do mang vỏ bọc vui vẻ, tươi sáng nhưng thực chất lại giấu trong mình nỗi buồn và khao khát được quan tâm, chia sẻ. Sao nam 25 tuổi cho biết: “Khi lần đầu tiên nhìn thấy kịch bản, tôi ngay lập tức nghĩ rằng đây là vai diễn dành cho mình. Tôi có tham vọng để làm tốt và tràn ngập cảm hứng với vai diễn này. Bởi vậy, tôi tập trung hết mức có thể vào tình trạng và cảm xúc của nhân vật. Để có thể diễn tả một cách chân thực nhất, tôi đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu và xin lời khuyên”.

Nam diễn viên không ngại hy sinh hình tượng vì thành công của vai diễn. Ảnh: Twitter.

Được phát hành vào tháng 2/2021, Vincenzo chiếm lĩnh thị trường phim ảnh tại nhiều quốc gia trên thế giới khi quy tụ dàn sao nổi tiếng. Trong đó, Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin đóng vai trò chủ chốt và Ok Taecyeon đảm nhận vai phản diện chính của phim. Tuy nhiên, nhân vật để lại nhiều cảm xúc với khán giả nhất lại là nam phụ Jang Han Seo do Kwak Dong Yeon thủ vai.

Jang Han Seo là Chủ tịch của tập đoàn Babel nhưng thực chất chỉ là chức vụ trên danh nghĩa, hoàn toàn không có thực quyền. Kẻ nắm quyền thực sự đằng sau lại là anh trai - Jang Han Seok (Ok Taecyeon). Ban đầu, Han Seo xuất hiện như một kẻ ngạo mạn, thô lỗ. Nhưng khi gặp Vincenzo, tình người trong anh được thức tỉnh. Bởi vậy, Han Seo đã bí mật bắt tay với Vincenzo để lật đổ anh trai mình”.

Trang Korea Times đánh giá Jang Han Seo là một nhân vật có nhiều khía cạnh để thể hiện năng lực của người diễn viên. Và Kwak Dong Yeon đã làm rất tốt. Diễn xuất của anh đã đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với nhân vật vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.

Bởi vậy, dù không phải vai chính cũng không hẳn thuộc phe chính diện, cái chết của Han Seo ở gần cuối phim vẫn tạo nên làn sóng phản đối của người xem. Có ý kiến cho rằng màn thể hiện của Kwak Dong Yeon còn lấn át cả vai phản diện chính là Ok Taecyeon, thậm chí cả ở sự tương tác với nam chính Song Joong Ki. Cũng từ vai diễn này, sao nam 25 tuổi đã củng cố vị thế bản thân trong lòng khán giả.

Sau Vincenzo, Kwak Dong Yeon trở lại bùng nổ với chuỗi dự án lớn liên tiếp trong năm 2022. Mở đầu là Monstrous - bộ phim khai thác về zombie và các yếu tố tâm linh. Trong phim, Dong Yeon vào vai Kwak Yong Joo - một tên côn đồ gian ác. Hắn có hoàn cảnh gia đình phức tạp, luôn có thái độ bất cần và biểu cảm như muốn thách thức với tất cả. Khi bức tượng bị ám phát ra lời nguyền, Yong Joo cũng là một trong những kẻ chịu ảnh hưởng.

Loạt phim lên sóng năm 2022 giúp Kwak Dong Yeon nâng tầm vị thế ở showbiz. Ảnh: Naver.

Theo Soompi, trong chuỗi dự án vừa lên sóng của Dong Yeon, nhân vật trong Monstrous là thử thách và khác biệt nhất với những hình tượng trước đó của anh. Không còn vẻ hài hước, ngây ngô mà thay vào đó, nam diễn viên thể hiện nhiều biểu cảm độc đáo hơn.

Sau Monstrous, Kwak Dong Yeon tiếp tục trở thành cái tên nhận được nhiều tình cảm của khán giả qua vai diễn Jerry trong Big Mouth – tác phẩm do Lee Jong Suk và Im YoonA đóng chính. Jerry là một tội phạm lừa đảo có tiền án, đang bị giam giữ tại nhà tù Gucheon cùng Chang Ho (Lee Jong Suk).

Ngoài biệt danh Jerry (hình ảnh chú chuột trong phim hoạt hình ‘Tom và Jerry’), nhân vật này cũng luôn công nhận Chang Ho là “Big Mouse” và trung thành với anh. Tuy nhiên, càng về sau, Jerry càng để lộ ra những điều bất thường. Trang Daum nhận xét tuy chỉ đóng tuyến phụ, vai diễn của ngôi sao họ Kwak lại tạo nhiều hứng thú cho người xem nhờ sự bí ẩn đằng sau vẻ ngô nghê của Jerry.

Ngoài hai phim truyền hình, Kwak Dong Yeon còn trở thành gương mặt đang gây sốt tại các phòng vé sau thành công ấn tượng của vai diễn Kim Man Cheol trong Bỗng dưng trúng số. Man Cheol vô tình bị kéo vào cuộc đàm phán về tấm vé số và cuối cùng trở thành người gánh trách nhiệm đi lĩnh tiền thưởng. Đảm nhận vai phụ bên cạnh nam chính Go Kyung Pyo, Kwak Dong Yeon đã khắc họa hình ảnh của người lính quân đội Hàn Quốc đầy duyên dáng và hóm hỉnh.

Hiện, Kwak Dong Yeon đã chính thức có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với Gaus Electronics. Nội dung phim xoay quanh đời sống công sở và tình cảm của các nhân viên thuộc bộ phận Tiếp thị 3. Dù mới chỉ lên sóng, vai nam chính Lee Sang Sik do Kwak Dong Yeon đảm nhận đã khiến đông đảo khán giả thích thú.