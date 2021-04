Nam lễ tân khách sạn nhiễm biến chủng nCoV ở Ấn Độ

Thông tin này do Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội), đưa ra sau khi có kết quả giải trình tự gene.

Theo thông tin từ Bộ Y tế chiều 30/4, kết quả giải trình tự gene của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội) cho thất tất cả chuyên gia Ấn Độ và một trường hợp là nhân viên làm việc tại Khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái) nhiễm biến chủng đang lưu hành và gây bệnh tại Ấn Độ, cụ thể là biến chủng B.1.167.2.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã phát hiện 5 người nhiễm biến chủng nCoV này bao gồm 4 chuyên gia Ấn Độ và một người Việt Nam ở Yên Bái.

Trước tình hình dịch Covid-19 ở các nước xung quanh Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Bộ trưởng Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gene của những người nhập cảnh vào Việt Nam đã mắc Covid-19 để đánh giá, có các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp.

Biến chủng virus từ Ấn Độ là biến chủng kép, mang tên B.1.617, do sinh đột biến ngay trên chủng B.1.1.7 từ Anh, có hai đột biến (E484Q và L452R) cùng lúc. Ban đầu, B.1.617 được phát hiện vào tháng 10/2020 tại Ấn Độ và ghi nhận thêm tại nhiều quốc gia khác.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến ngày 28/4, B.1.617 đã lan ra 17 quốc gia, vùng lãnh thổ như Anh, Mỹ, Đức, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria. Nó được WHO đưa vào diện "đáng chú ý", nhưng chưa coi đây là "biến chủng thuộc diện lo ngại".

Nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ phun khử khuẩn tại khu vực dân cư có ca mắc Covid-19. Ảnh: Việt Linh.

Bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch và Tiêm chủng vaccine, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), cho hay trung bình một bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến chủng kép B.1.617 tại Ấn Độ lây sang cho 9-10 người. Con số này ở các chủng virus khác là 4 người.

“Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh với các quốc gia xung quanh Ấn Độ, trong đó có Việt Nam. Khi biến chủng này xâm nhập, khả năng lây lan của chúng sẽ nhanh và mạnh hơn, từ đó khiến dịch dễ bùng phát diện rộng”, bác sĩ Điền nhấn mạnh.

Phó giáo sư Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết theo các thông tin được công bố, biến chủng kép ở Ấn Độ có khả năng lây lan nhanh. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa kết luận về sự gia tăng độc lực của biến chủng này.

Dù vậy, nếu không quản lý tốt nguồn nhập cảnh trái phép và nguồn bệnh ngoại lai, biến chủng xâm nhập vào cộng đồng Việt Nam và lây lan sẽ gây ra tình huống hết sức nguy cấp, nhất là thời điểm Việt Nam có kỳ nghỉ lễ dài ngày.