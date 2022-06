Nam Joo Hyuk bị chỉ trích vì ám chỉ hơi thở Suzy có mùi

Khi quay cảnh hôn trong phim "Start-Up", Nam Joo Hyuk hỏi Suzy đã ăn gì trước đó. Hành động của nam diễn viên bị công chúng chỉ trích là bất lịch sự.

Ngày 30/6, tờ Wikitree đưa tin sau khi vướng cáo buộc bạo lực học đường, Nam Joo Hyuk tiếp tục bị chỉ trích thô lỗ vì cách hành xử với Suzy trong quá trình hai người đóng phim Start-Up. Đoạn video quay lại quá trình diễn cảnh hôn của Suzy và Nam Joo Hyuk được đài tvN đăng tháng 12/2020. Nay, cảnh này một lần nữa gây chú ý và kéo theo những tranh cãi.

Trong video, hai diễn viên vừa thực hiện cảnh hôn trên sân thượng của một tòa nhà. Nam Joo Hyuk hỏi Suzy: "Bạn đã ăn gì vào bữa trưa?". Sau một lúc im lặng, Nam Joo Hyuk tiếp tục hỏi: "Nó có mùi giống Samhap phải không?". Trước câu hỏi của đồng nghiệp, Suzy trả lời: "Bạn đã ăn Samhap chưa?". Nam Joo Hyuk cười và nói: "Không. Tôi không ăn món đó". Suzy vỗ vào tay Nam Joo Hyuk và cho biết: "Tại sao bạn lại hỏi tôi đã ăn gì ngay sau một cảnh hôn chứ?".

Theo Wikitree, Samhap là món cá lên men, thường ăn kèm Kimchi và thịt lợn. Nó là đặc sản của tỉnh Jeolla, Hàn Quốc và có mùi khá nồng. Nhiều cư dân mạng chỉ trích Nam Joo Hyuk bất lịch sự khi hỏi Suzy có ăn món Samhap hay không. Theo khán giả, câu hỏi của Nam Jo Hyuk ám chỉ hơi thở của Suzy có mùi.

Hậu trường thực hiện cảnh hôn của Suzy và Nam Joo Hyuk.

Ngoài ra, kênh chuyên đăng tin về người nổi tiếng, Sojang chỉ ra rằng Nam Joo Hyuk đang đùa cợt về quê hương của Suzy (tỉnh Jeolla) bằng cách nói cô có mùi giống Samhap.

Công chúng cho rằng trò đùa của Nam Jo Hyuk với Suzy đã đi quá giới hạn. Nhiều cư dân mạng bình luận nam diễn viên vô duyên và thô lỗ khiến Suzy xấu hổ trước nhân viên.

Wikitree trích đăng bình luận của dân mạng: "Nếu anh ấy chỉ hỏi cô ấy ăn gì thì mọi người có thể khiên cưỡng nói rằng anh ấy hỏi vì lịch sự. Nhưng anh ấy còn nói nó có mùi như Samhap. Về cơ bản anh ấy tự đào mồ chôn mình", "Anh ấy đã nói như thể đang đùa thôi, nhưng điều đó rất thô lỗ và vượt quá giới hạn", "Nam Joo Hyuk không biết cách cư xử, tôi chưa bao giờ thấy ai đó như vậy", "Anh ấy hỏi Suzy câu hỏi như vậy có đúng không?", "Sao tự nhiên anh ấy lại nhắc đến Samhap"…

Nam Joo Hyuk bị chỉ trích.

Vừa qua, Nam Joo Hyuk bị ít nhất 2 tài khoản tố bạo lực học đường. Những người này khẳng định họ bị nam diễn viên bắt nạt khi còn đi học. Công ty quản lý của Nam Joo Hyuk sau đó phủ nhận cáo buộc và tuyên bố khởi kiện những ai đăng thông tin sai sự thực.

Nam Joo Hyuk sinh năm 1994, khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Anh thành công khi chuyển hướng đóng phim. Nam diễn viên tham gia nhiều phim như Học đường 2015, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo, Cô dâu thủy thần, The Light in Your Eyes, The School Nurse Files, Khởi nghiệp và gần đây là Tuổi 25, tuổi 21.