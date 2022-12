Nam hành khách giấu ma túy ở bắp chân tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hành khách giấu ma túy đá ở bắp chân, nhưng không thể "qua mặt" được lực lượng an ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 30/11, tại điểm kiểm tra an ninh hành lý xách tay sảnh A - ga đi quốc nội (sân bay Tân Sơn Nhất), nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, đội An ninh soi chiếu quốc nội trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại khu vực bắp chân bên phải của nam hành khách có tên Hoàng Q.V.

Lực lượng an ninh hàng không đã mời nam hành khách trên vào phòng kiểm tra trực quan để làm rõ. Tại đây, hành khách V. đã lấy ra một gói tinh thể màu trắng, kích thước khoảng 8x12 cm, trọng lượng khoảng 10 g (nghi vấn là ma túy) được quấn bằng lớp keo dính tại bắp chân phải, bên trong quần bò.

Ngay sau đó, nam thanh niên V. được mời về phòng Ban chỉ huy Đội lực lượng an ninh hàng không đã tiến hành tái kiểm tra an ninh đối với người và hành lý của hành khách này, nhưng không phát hiện gì thêm.

Nam hành khách này sau đó thừa nhận đó là ma túy đá, được mua với giá 10 triệu đồng.

Lực lượng an ninh hàng không sau đó đã lập biên bản và bàn giao người vi phạm, tang vật cho Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để giải quyết theo thẩm quyền.