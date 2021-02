Nam điều dưỡng mắc Covid-19 từng về Cẩm Giàng

Nam điều dưỡng Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng khai từng về quê huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vào các ngày 23 và 24/1.

Chiều 23/2, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hải Phòng, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành, quận huyện về công tác phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, Công an TP Hải Phòng cho biết qua xác minh, anh N.V.Q. (27 tuổi, điều dưỡng Bệnh viện Giao thông Vận tải, dương tính với Covid-19) bước đầu khai báo về lịch trình di chuyển.

Theo đó, nam điều dưỡng khai báo ngày 23 và 24/1 có về TP Hải Dương. Ngày 27/2, anh này có về quê ở huyện Cẩm Giàng.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng bị phong tỏa. Ảnh: CTV.

Đến ngày 28/1, bệnh nhân có trở lại TP Hải Phòng làm việc. Quá trình điều tra dịch tễ, công an gặp khó khăn do bệnh nhân đang cách ly.

Do đó, công an chưa thể khai thác hết dịch tễ, lịch trình chi tiết. “Có thể, nam điều dưỡng chưa thông tin hết”, đại diện công an nhận định và cho biết đang tiếp tục điều tra.

Còn Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Thủy Nguyên cho biết sau một ngày đã truy vết được 96 F1 của ca bệnh Đ.T.P. (26 tuổi, nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng) và 64 F1 của bệnh nhân Đ.M.T. (20 tuổi, em gái Đ.T.P.).

Trong đó, 60 trường hợp F1 liên quan đến các quán bar, cà phê. Cơ quan chức năng huyện đã truy vết, đưa những trường hợp này đi cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Trung đoàn 836.

Quá trình truy vết mở rộng tại xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, ngành chức năng xác định 1.782 mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

Trước đó, vào ngày 22/2, Hải Phòng ghi nhận 3 ca bệnh nói trên. Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng đã phong tỏa xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; Bệnh viện Giao thông vận tải ở phường Hùng Vương, Hồng Bàng và lô 112 khu công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng từ ngày 22/2 đến 8/3.

UBND TP Hải Phòng cũng quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng với xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương (giáp ranh với xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và phường Dư Hàng, quận Lê Chân 15 ngày kể từ ngày 22/2.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý 2 ca bệnh cùng là điều dưỡng của bệnh viện nói trên vì có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bệnh nhân N.V.Q. và bạn gái điều dưỡng cùng về huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng, lời khai của họ chưa thống nhất.