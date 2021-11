Nam diễn viên suýt đánh mất sự nghiệp vì công khai có vợ con

Nhậm Gia Luân liên tiếp có những tác phẩm gây tiếng vang. Xuất thân từ ca sĩ thần tượng chuyển sang diễn xuất, nhờ sự chăm chỉ, anh trở thành cái tên được nhà sản xuất ưu ái.

Theo 163, Nhậm Gia Luân đang là nam diễn viên được các nhà sản xuất săn đón. Với tạo hình cổ đại chính trực, nam tính, Nhậm Gia Luân là mỹ nam cổ trang mà khán giả yêu thích.

Tài tử Châu sinh như cố vốn xuất thân là ca sĩ thần tượng, lấn sân sang diễn xuất. Tuy nhiên, anh có những bước tiến vững chắc trong vài năm qua, mỗi năm đều có tác phẩm gây tiếng vang.

Hành trình nhiều bước ngoặt trước khi làm diễn viên

Nhậm Gia Luân sinh ra tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khi còn nhỏ, sức khỏe của tài tử không tốt nên từ năm 6 tuổi anh đã được cha cho luyện tập bóng bàn để rèn luyện sức khỏe.

Dần dần, thiên phú của Nhậm Gia Luân được bộc lộ. Năm 9 tuổi, anh gia nhập đội bóng bàn tỉnh Sơn Đông và có cơ hội được rèn luyện chuyên nghiệp. Nhậm Gia Luân kể anh từng đánh cặp với Chu Vũ và học cùng khóa với Trương Kế Khoa, hai vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên phải từ bỏ sự nghiệp thể thao vì chấn thương.

Năm 2008, Nhậm Gia Luân chuyển hướng sang nghệ thuật và học hát nhảy. Anh từng lọt vào top 3 vòng chung kết cuộc thi Sprite - Flying New Reputation của sư đoàn Sơn Đông, top 8 tại First Call for Gold của Đài truyền hình Quảng Đông và Ca sĩ xuất sắc tại Đại hội thể thao châu Á.

Nhậm Gia Luân từng là vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp, ca sĩ thần tượng trước khi chuyển sang diễn xuất.

Năm 2011, Nhậm Gia Luân lọt vào mắt một công ty quản lý thần tượng của Hàn Quốc. Anh được đưa sang Hàn Quốc để làm thực tập sinh trong một nhóm nhạc Trung – Hàn và nắm giữ vị trí trưởng nhóm, dancer và rapper. Đáng tiếc, sau đó nhóm nhạc không thể ra mắt, năm 2014, nam diễn viên trở về Trung Quốc chuyển sang diễn xuất.

Theo Sina, Nhậm Gia Luân là diễn viên tay ngang, có nhiều lối rẽ trước khi bén duyên với nghiệp diễn. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực chăm chỉ, nam diễn viên đang là ngôi sao nổi tiếng tại Trung Quốc chỉ sau 5 năm.

Đối tác được các minh tinh săn đón

Theo 163, hiện tại Nhậm Gia Luân đóng phim Thỉnh quân, kết hợp với nữ diễn viên Lý Thấm. Trước đó, anh tham gia Ngự giao ký, đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhậm Gia Luân còn từng diễn chung với Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận, Dương Tử, Hình Phi, Trương Quân Ninh, Cảnh Điềm, Triệu Lệ Dĩnh - những nữ diễn viên có danh tiếng cao trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại.

Nam diễn viên sinh năm 1989 có khả năng tạo sự ăn ý với bạn diễn nữ, do đó, góp phần tạo nên các bộ phim thành công như Đại Đường vinh diệu, Cẩm y chi hạ, Thu thiền, Tiểu thư quạ đen và tiên sinh thằn lằn, Châu sinh như cố...

163 đánh giá hiện tại Nhậm Gia Luân là đối tác được các minh tinh săn đón bởi khả năng diễn xuất đảm bảo, có độ nổi tiếng nhất định.

Đặc biệt, tài tử đạt nhiều thành công trong các bộ phim cổ trang. Truyền hình Trung Quốc CCTV từng nhận xét: "Sau bộ phim Châu Sinh như cố, rất nhiều khán giả phải thán phục, rằng 'Nhậm Gia Luân đóng phim cổ trang chưa bao giờ làm người ta thất vọng'".

Nam diễn viên được yêu mến bởi sự dịu dàng lịch thiệp cả trên màn ảnh và ngoài đời.

"Cậu ấy rất chăm chỉ, ở hiện trường thường xuyên sắp xếp lại kịch bản, cảnh trước thế nào, cảnh sau phải diễn ra sao. Thế mới nói một diễn viên có thể trở nên nổi tiếng không phải là điều ngẫu nhiên. Nói về diễn viên trẻ thì Gia Luân rất ổn. Cậu ấy chăm chỉ, có kỷ luật", nam diễn viên Trương Vĩnh Cương, hợp tác trong phim Thỉnh quân nhận xét tích cực về Nhậm Gia Luân.

Quyết định táo bạo

Theo 163, sự nghiệp diễn xuất của Nhậm Gia Luân mới chỉ bắt đầu trong 5 năm nay. Năm 2016, tài tử tham gia phim Thanh vân chí. Năm 2017, anh nổi tiếng với vai Quảng Bình Vương Lý Thục trong Đại Đường vinh diệu, đóng cặp với Cảnh Điềm.

Ngay trong giai đoạn bắt đầu sự nghiệp và vừa có tác phẩm được yêu thích, Nhậm Gia Luân công khai việc lập gia đình. Hành động này gây sốc cho những người yêu mến cặp Nhậm Gia Luân - Cảnh Điềm thông qua bộ phim. Đồng thời, thông báo này cũng gây nguy hiểm cho sự nghiệp mới chớm nở của Nhậm Gia Luân.

Theo Sina, những nghệ sĩ còn độc thân thường được yêu thích hơn, vì khán giả xem phim có thể cảm nhận được tình yêu giữa các nhân vật, mà không bị ảnh hưởng bởi thông tin đời tư.

Song, Nhậm Gia Luân lựa chọn thành thực với người hâm mộ. Điều này khiến công ty quản lý từ bỏ kế hoạch lăng xê nam diễn viên. Năm 2018, tài tử công khai việc có con. Sau đó một thời gian, anh chỉ nhận được một số dự án nhỏ.

"Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình, không muốn che giấu điều gì. Cô ấy là người đơn thuần, thiện lương, hy vọng mọi người chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn sống qua những ngày tháng bình yên", Nhậm Gia Luân bày tỏ.

Nhậm Gia Luân từng suýt mất sự nghiệp vì công khai có vợ con.

Tuy nhiên, một bộ phận công chúng đánh giá cao sự dũng cảm của nam diễn viên và yêu mến anh hơn. Tên tuổi Nhậm Gia Luân bắt đầu được vực lại và sự nghiệp ngày càng phát triển sau thành công của phim Cẩm y chi hạ (2019).

Bên cạnh khả năng diễn xuất, do từng là thực tập sinh được đào tạo tại Hàn Quốc nên khả năng hát nhảy của Nhậm Gia Luân điêu luyện. Tài tử phát huy ưu thế của mình trong các show giải trí. Anh còn thể hiện nhạc phim trong chính các dự án mình tham gia.

Hiện tại, Nhậm Gia Luân cũng là gương mặt được các nhãn hàng săn đón với hơn 17 hợp đồng quảng cáo.