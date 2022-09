Nam diễn viên Nhật Bản qua đời ở tuổi 22

Toma Kajita được xác nhận đã qua đời. Tang lễ của nam diễn viên được tổ chức riêng tư, kín đáo theo nguyện vọng từ gia đình.

Ngày 27/9, Yahoo Japan đưa tin nam diễn viên Toma Kajita qua đời ở tuổi 22. Nguyên nhân cái chết của Toma Kajita không được gia đình tiết lộ.

Vợ anh cho biết tang lễ của Toma Kajita sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có người trong gia đình tham dự. Người nhà Toma Kajita hy vọng truyền thông và khán giả không lan truyền những thông tin sai lệch về sự ra đi của nam diễn viên.

Hiện, tin tức Toma Kajita đột ngột qua đời gây chấn động dư luận Nhật Bản. Trước khi mất, anh không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe đáng ngại nào. Đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chia buồn đến gia đình nam diễn viên, và cầu mong Toma Kajita yên nghỉ.

Toma Kajita qua đời ở tuổi 22. Ảnh: Yahoo Japan.

Toma Kajita sinh năm 2000. Anh gia nhập showbiz từ năm 2018, sau khi tham gia show truyền hình thực tế Weekend Homestay. Anh từng diễn xuất trong Osaka Loop Line, I Shared My Husband, What's Wrong With Being Wily?, Blade of the Immortal, And, the Baton Was Passed. Toma Kajita được đánh giá là nam diễn viên trẻ tiềm năng, có tương lai rộng mở ở showbiz Nhật Bản.

Tháng 11/2020, Toma Kajita kết hôn với người mẫu Naka Aoki. Họ đón con đầu lòng vào năm 2021.