Nam diễn viên 'Ngôi trường xác sống' làm 5 nghề để kiếm sống

Im Jae Hyuk nổi lên sau thành công của bộ phim "Ngôi trường xác sống". Tuy nhiên, anh vẫn phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm thu nhập.

Ngày 19/3, Insight đưa tin Im Jae Hyuk là khách mời của show You Quiz on the Block trên đài tvN. Trong chương trình, nam diễn viên chia sẻ về cuộc sống của anh sau khi nổi tiếng nhờ bộ phim Ngôi trường xác sống.

Theo Im Jae Hyuk, ngoài việc tên tuổi được biết đến nhiều hơn nhờ tiếng vang của Ngôi trường xác sống, cơ hội nghề nghiệp của nam diễn viên trong ngành giải trí vẫn giậm chân tại chỗ. "Tài khoản ngân hàng của tôi chưa có gì thay đổi", sao trẻ cho biết.

Im Jae Hyuk trong Ngôi trường xác sống. Ảnh: KoreaBoo.

Vì vậy, anh vẫn phải vật lộn kiếm sống và duy trì niềm đam mê diễn xuất. Nghệ sĩ sinh năm 1994 cho biết anh hiện làm 5 công việc bán thời gian cùng lúc như công nhân xây dựng, chuyển phát nhanh hay tài xế giao hàng.

"Không có công việc bán thời gian nào tôi chưa từng làm, từ phục vụ nhà hàng, làm việc cửa hàng cá đến nhân viên siêu thị. Tôi thậm chí còn làm tài xế lái xe thuê 4 ngày trước vào đoàn phim Ngôi trường xác sống", Im Jae Hyuk chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết kiếm được 495 USD nếu làm 5 công việc bán thời gian cùng lúc trong 1-2 tuần. Số tiền này anh dùng để trả phí sinh hoạt hơn 800 USD /tháng, trong đó có 330 USD tiền thuê nhà.

Theo Im Jae Hyuk, mẹ anh đã khóc và suy sụp khi phát hiện con trai sống cực nhọc qua truyền thông. Nam diễn viên cho biết không cảm thấy vất vả, và không muốn nhờ cậy sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Im Jae Hyuk sinh năm 1994. Anh từng tham gia phim Alice năm 2020. Trong Ngôi trường xác sống, Im Jae Hyuk được yêu thích với Yang Dae Soo - người không ngại nguy hiểm, giúp đỡ bạn học thoát khỏi thây ma. Để hóa thân vào vai diễn, nam diễn viên phải tăng thêm 32 kg theo yêu cầu của đoàn làm phim.