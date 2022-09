Nam diễn viên 'Lộc đỉnh ký' nhặt phế liệu, bán hàng rong kiếm sống

Lưu Kim là diễn viên phụ nổi bật trên màn ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, ông không có phim đóng suốt 8 tháng qua.

Ngày 9/9, 163 đưa tin nam diễn viên Lưu Kim cho biết cuộc sống hiện rất khốn khổ vì không có việc làm trong ngành giải trí. Lưu Kim không có phim đóng suốt 8 tháng qua.

Theo Lưu Kim, để duy trì cuộc sống, ông phải nhặt phế liệu, bán hàng rong trên phố. "Tôi không thể chôn chân một chỗ chờ chết đói. Vì vậy, tôi phải hành động để nuôi sống bản thân, kiếm được đồng nào hay đồng nấy", nam diễn viên nói. Vì hoàn cảnh khó khăn, Lưu Kim chia sẻ dự định về quê tìm kế sinh nhai khác trong thời gian tới.

Lưu Kim thất nghiệp trong showbiz vì dịch bệnh. Ảnh: Sina.

Chia sẻ với Sina về công việc tay chân của mình, Lưu Kim cho biết: "Tôi không cảm thấy xấu hổ hay thấp kém gì. Tôi vinh dự khi có thể dùng sức lao động của mình để kiếm tiền nuôi chính mình. Điều đó rất đáng trân trọng".

Trên mạng xã hội, khán giả khen ngợi tinh thần lạc quan và hy vọng Lưu Kim sớm tìm được công việc tốt hơn để ổn định cuộc sống.

Theo Sina, dịch Covid-19 kéo dài khiến nền công nghiệp giải trí Trung Quốc bị ảnh hưởng. Số lượng dự án được hoạt động ít, dẫn đến các diễn viên chuyên vai quần chúng rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhiều người không thể chi trả nổi số tiền sinh hoạt. Không ít diễn viên trẻ, trung niên và diễn viên quần chúng phải bỏ nghề.

Gần đây, nam diễn viên Từ Hải Vy cũng chia sẻ mất nguồn thu nhập trong showbiz vì không có phim đóng. Anh về quê sống, chuyển sang làm nghề nông và bán hàng trên hè phố.

Lưu Kim sinh tại Hắc Long Giang, là diễn viên phụ quen mặt trên màn ảnh Trung Quốc và từng giành được nhiều giải thưởng diễn xuất . Các phim nổi bật của ông có thể kể đến Goodbye Mr. Loser, The VI Group of Fatal Case, Lộc đỉnh ký, Bình an là phúc, Thiên sứ hạnh phúc, Đừng để em nhìn thấy anh.