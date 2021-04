Nam diễn viên khiến mẹ và em gái ôm mặt xấu hổ khi phát biểu ở Oscar

Trong lúc phát biểu nhận giải, Daniel Kaluuya khiến mẹ và em gái ngồi phía dưới ôm mặt xấu hổ.

Theo Just Jared, ngày 25/4 (giờ Mỹ), nam diễn viên Daniel Kaluuya giành chiến thắng giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ bộ phim Judas and the Black Messiah.

Trong lúc nhận giải và gửi lời tri ân đến người thân, Daniel Kaluuya làm người xem bật cười vì bài phát biểu hài hước. "Cảm ơn cuộc sống. Thật đáng kinh ngạc khi cha mẹ tôi đã quan hệ tình dục và sinh ra tôi. Tôi thật hạnh phúc vì được đứng ở đây", nam diễn viên nói.

Sau câu nói của Kaluuya, đài ABC chuyển máy quay đến người thân đến chúc mừng anh. Trong khoảnh khắc phát biểu của con trai, mẹ của nam diễn viên nhăn mặt khó hiểu, em gái của Kaluuya chỉ ngồi ôm mặt cười.

Bài phát biểu của Daniel Kaluuya tại lễ trao giải Oscar trở nên thịnh hành trên Twitter. Trang chính thức của chương trình Good Morning America dẫn lại video của Kaluuya cùng bình luận hài hước. Giây phút mẹ và em gái của nam diễn viên cùng tỏ thái độ xấu hổ trở thành meme trên mạng xã hội.

Mẹ và em gái Daniel Kaluuya khó hiểu trước bài phát biểu con trai.



Vai diễn Fred Hampton - chủ tịch Đảng Báo đen ở Chicago - trong phim Judas and Black Messiah giúp nam diễn viên giành tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, bộ phim mang về cho anh giải BAFTA và Quả cầu vàng.

Daniel Kaluuya sinh năm 1989. Nam diễn viên được chú ý với vai nam chính trong bộ phim kinh dị Get Out (2017). Những bộ phim sau đó như Black Panther, Widows, Queen & Slim... mang về cho Kaluuya nhiều đề cử và giải thưởng lớn.