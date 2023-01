Nam diễn viên gốc Việt thắng Brad Pitt ở Quả cầu Vàng là ai?

Trải qua 4 thập kỷ, Quan Kế Huy giờ đây không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào trong Indiana Jones. Tài tử gốc Việt có màn tái xuất đầy mạnh mẽ, để lại ấn tượng sâu sắc qua tác phẩm Everything Everywhere All at Once. Trong phim, Quan Kế Huy thủ vai Waymond Wang người chồng đầy bí ẩn của Evelyn (Dương Tử Quỳnh). Ảnh: Deadline.