Nam diễn viên được mời đóng 100 bộ phim

Nam ca sĩ, diễn viên Lee Jun Ho (2PM) nhận hơn 100 lời mời đóng phim sau thành công của "The Red Sleeve". Anh hiện chuẩn bị cho bộ phim hợp tác cùng Yoona.

Ngày 29/6, nam ca sĩ, diễn viên Lee Jun Ho (2PM) xuất hiện trên chương trình Yoo Quiz On The Block để chia sẻ về sự nghiệp và dự định tương lai.

Tại đây, Jun Ho tiết lộ sau thành công của The Red Sleeve, rất nhiều nhà sản xuất liên hệ với anh để mời đóng phim truyền hình.

Nam diễn viên bật mí: "Có khoảng 100 kịch bản gửi đến tôi sau The Red Sleeve. Phải mất thời gian dài để tôi xem tất cả kịch bản, vì nhiều người muốn mời tôi".

Lee Jun Ho nhận được khoảng 100 kịch bản phim truyền hình sau The Red Sleeve. Ảnh: Naver.

Anh nói thêm: "Tôi đang chuẩn bị cho bộ phim hài lãng mạn hợp tác cùng Yoona. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào mùa thu năm 2023".

Tại Yoo Quiz On The Block, Jun Ho cũng chia sẻ ước mơ vươn ra nền giải trí thế giới dưới tư cách diễn viên. Anh đề cập đến mong muốn dấn thân vào Hollywood, giành giải Oscar và tham dự Liên hoan phim Cannes.

Jun Ho nói: "Đó là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Nếu bạn có mục tiêu, chẳng phải bạn sẽ nỗ lực để đạt được chúng sao? Tôi có xu hướng đặt ra khao khát, mục tiêu lớn, vì chúng là nền tảng cho sự phát triển của tôi".

The Red Sleeve do Lee Jun Ho và Lee Se Young đóng chính là bộ phim cổ trang lên sóng vào cuối năm 2021 trên đài MBC. Tác phẩm ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc là 11%, với tỷ suất người xem cao nhất chạm mốc 17,4%. Thông qua The Red Sleeve, Lee Jun Ho đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Baeksang 2022.

Lee Jun Ho sinh năm 1990. Năm 2008, anh ra mắt công chúng dưới tư cách thành viên nhóm nhạc 2PM. Anh bắt đầu dấn thân vào diễn xuất kể từ năm 2011. Một số bộ phim tiêu biểu của anh gồm Chief Kim, Rain Or Shine, Confession...