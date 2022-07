Nam diễn viên đóng cặp với Nhã Phương nổi tiếng sau loạt vai mờ nhạt

"Extraordinary Attorney Woo" hiện là phim được chú ý nhất Hàn Quốc. Dự án giúp Kang Tae Oh nổi tiếng sau thời gian mờ nhạt.

Có một câu trong kinh tế học nói rằng: “Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền”. Câu nói ám chỉ các chính sách kinh tế vĩ mô nhưng lại mô tả rất đúng trường hợp Extraordinary Attorney Woo - Nữ luật sư đặc biệt Woo Young Woo. Extraordinary Attorney Woo đang tạo ra làn sóng và nâng tất cả diễn viên trong phim lên tầm cao mới, đặc biệt nam chính Kang Tae Oh.

Tờ Insight thậm chí nhận định Kang Tae Oh đã trúng số độc đắc với bộ phim này.

Vai diễn giúp Kang Tae Oh trúng số độc đắc

Theo Wikitree, tỷ suất người xem của Extraordinary Attorney Woo trong tập gần nhất là 9,1%. Đáng nói, tập đầu tiên của phim chỉ đạt 0,9%. Như vậy, sau 5 tập lên sóng, tỷ suất người xem của phim tăng gấp 10 lần. Đây là một kỳ tích đáng kinh ngạc đối với bất kỳ bộ phim truyền hình nào. Nhưng thành tích của phim càng ấn tượng hơn bởi Extraordinary Attorney Woo được sản xuất bởi ENA - một đài ít tiếng tăm và phim phát sóng vào giữa tuần.

Extraordinary Attorney Woo kể về Woo Young Woo (Park Eun Bin đảm nhận), một luật sư mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), làm việc tại công ty luật lớn. Cô có chỉ số IQ cao là 164, trí nhớ vượt trội và cách suy nghĩ sáng tạo. Tuy nhiên Woo Young Woo có EQ thấp và kỹ năng xã hội kém.

Kang Tae Oh và Park Eun Bin trong phim.

Công ty dữ liệu Good Data công bố bảng xếp hạng hàng tuần về chỉ số các bộ phim truyền hình, diễn viên được nhắc đến nhiều nhất. Theo dữ liệu, kể từ khi lên sóng vào 29/6, Extraordinary Attorney Woo là bộ phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất trong tuần thứ hai liên tiếp. Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng với số điểm đáng kinh ngạc là 45,3, gần gấp 5 lần so với vị trí thứ hai của Alchemy of Souls.

Tuy nhiên, điều có thể gây ngạc nhiên hơn cả cho khán giả là bảng xếp hạng diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất Hàn Quốc. Theo Wikitree đưa tin ngày 14/7, đánh bại các đồng nghiệp, Kang Tae Oh giữ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Trong khi các diễn viên khác của phim như Park Eun Bin, Kang Ki Young và Jeon Bae Soo lần lượt đứng thứ 2, thứ 3 và thứ 4.

Vị trí đầu tiên của Kang Tae Oh báo hiệu sự nổi tiếng của nam diễn viên đang tăng vọt. Trong phim, diễn xuất tự nhiên, mềm mại và tính cách lịch lãm của Kang Tae Oh đã tạo nên sức hút cho nam diễn viên.

Trong Extraordinary Attorney Woo, Kang Tae Oh đóng vai nam chính Lee Junho. Tương tác chân thành của nam diễn viên với nhân vật Woo Young Woo (Park Eun Bin) khiến người xem say mê.

Kang Tae Oh tỏa sáng sau thời gian dài mờ nhạt.

Bứt phá sau thời gian đóng vai nhỏ

Nam diễn viên sinh năm 1994 lần đầu ra mắt khán giả thông qua vai trò thành viên nhóm 5urprise. 5urprise được ra mắt bởi công ty giải trí Fantagio vào tháng 9/2013. Nhóm bao gồm 5 thành viên nam: Yoo Il, Seo Kang Joon, Gong Myung, Kang Tae Ohh và Lee Tae Hwan. Các thành viên của nhóm được lựa chọn thông qua Liên đoàn diễn viên của Fantagio, một chương trình phát hiện các diễn viên có triển vọng và được đào tạo trong 2 năm trước khi ra mắt ngành giải trí.

Không giống các nhóm nhạc thần tượng bắt đầu sự nghiệp với tư cách ca sĩ, sau đó mở rộng sang diễn xuất, 5urprise làm điều ngược lại. Dự án đầu tiên của họ là After School: Lucky or Not - một bộ phim truyền hình có 12 tập với mỗi tập dài 15 phút. Họ đóng vai 5 thành viên của câu lạc bộ trung học và gặp phải một người bị ruồng bỏ (do nữ diễn viên Kim So Eun thủ vai). Họ cùng nhau giúp cô gái nhút nhát thoát ra khỏi vỏ bọc.

Sau đó, 5urprise phát triển sự nghiệp âm nhạc và phát hành single Hey U Come On, tổ chức nhiều sự kiện gặp mặt người hâm mộ.

Kể từ đó, Kang Tae Oh và Seo Kang Joon là hai thành viên chăm chỉ đóng phim nhất. Kang Tae Oh đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Hoa hậu Hàn Quốc (2013) và Mối tình đầu của tôi (2019). Gần đây nhất, nam diễn viên đóng vai phụ trong Doom At Your Service và Run On của Park Bo Young. Trong nhiều năm đóng phim, Kang Tae Oh chủ yếu đóng vai phụ.

Kang Tae Oh và Nhã Phương trong Tuổi thanh xuân.

Tuổi thanh xuân với Nhã Phương là bộ phim hiếm hoi Seo Kang Joon đảm nhận vai chính. Phim gồm 2 phần chiếu trên kênh VTV vào năm 2014 (phần 1) và 2016 (phần 2). Tại Hàn Quốc, phim được phát trên kênh MBC vào năm 2016-2017. Bộ phim có nội dung thanh xuân, nhẹ nhàng được đón nhận tại Việt Nam và giúp Kang Tae Oh có lượng fan nhất định.

Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, phim không tạo tiếng vang, thậm chí khá mờ nhạt nên Kang Tae Oh chưa thể bứt phá.

Phải đến Extraordinary Attorney Woo, cái tên Kang Tae Oh mới phổ biến với công chúng Hàn Quốc. Về lý do quyết định xuất hiện trong tác phẩm, Kang Tae Oh cho biết: “Tôi cảm thấy ấm áp và sảng khoái khi đọc kịch bản. Lần đầu tiên đọc kịch bản, tôi đã có cảm xúc mãnh liệt đến mức muốn lập tức làm việc trong dự án này”.

Lee Junho không phải thử thách dễ dàng đối với Kang Tae Oh. Kang Tae Oh nói: “Tôi phải thể hiện sự lo lắng và động viên tinh thần cho Young Woo chỉ bằng một cái liếc mắt hoặc phản ứng nhỏ. Điều đó khá khó khăn”.

"Tôi còn phải học hỏi rất nhiều điều từ những người xung quanh. Bất kể vai diễn nào, tôi đều cảm thấy có sức nặng và trách nhiệm như nhau. Tôi luôn cố gắng giao tiếp với những người xung quanh trên trường quay. Tìm kiếm giải pháp trong các cuộc trò chuyện với đạo diễn hoặc các diễn viên khác là một trải nghiệm có ý nghĩa", anh chia sẻ thêm về công việc diễn xuất.