Nam diễn viên đang gây sốt tại Hàn Quốc

6 năm trước, Son Suk Ku vẫn là cái tên không hiện hữu trong làng giải trí Hàn Quốc. Anh làm CEO cho công ty sản xuất linh kiện cơ khí của gia đình.

Cả vũ trụ đang xoay vần quanh cái tên Son Suk Ku.

Đó là cách mà Esquire số tháng 7/2022 nói về nhân vật trang bìa của mình. Không nghi ngờ gì, Son Suk Ku chính là cái tên hot của điện ảnh Hàn vào thời điểm này khi “oanh tạc” cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng bằng vai chính trong hai bộ phim My Liberation Notes và The Roundup.

Ngay ngày đầu ra mắt (18/5), với hơn 460.000 vé bán ra, The Roundup trở thành phim Hàn có mở màn thành công nhất sau gần 3 năm. Sau 25 ngày công chiếu, The Roundup ghi tên vào lịch sử trở thành phim Hàn đầu tiên có hơn 10 triệu khán giả trong năm 2022. Tính đến ngày 19/6, The Roundup đang đứng thứ ba trong danh sách những bộ phim Hàn có doanh thu nhiều nhất kể từ năm 2004.

Trong khi đó, My Liberation Notes đứng đầu danh sách phim truyền hình được chú ý nhất trong 4 tuần. Son Suk Ku và bạn diễn Kim Ji Won cũng lần lượt chiếm vị trí số 1 và 2 trong bảng xếp hạng top diễn viên truyền hình trong 5 tuần liên tiếp.

Son Suk Ku trong The Roundup, phim điện ảnh lập kỷ lục về doanh thu.

Một khởi đầu rất khác

Ít ai nghĩ Son Suk Ku (sinh năm 1983) từng là chàng thiếu niên hướng nội, ít nói. Điều đó khiến cha của anh lo lắng và quyết định đưa con sang Canada học, đến một môi trường mới, cởi mở hơn. Khi đó, Son Suk Ku đang học cấp 2.

Là một người thích kể chuyện, năm 2003, anh theo học chuyên ngành Nghệ thuật thị giác và phim ảnh tại Học viện Nghệ thuật Chicago với mong muốn theo đuổi giấc mơ trở thành nhà làm phim tài liệu. Tuy nhiên, Son Suk Ku đã không đi hết con đường học vấn. Năm 2005, anh về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự và tình nguyện gia nhập Đơn vị Zaytun gìn giữ hòa bình và tái thiết Iraq.

Chính thời gian trong quân ngũ đã khiến niềm đam mê của Son Suk Ku với phim tài liệu phai mờ.

"Tôi nghĩ phim tài liệu có thể tạo ra ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Sau khi lăn lộn với cuộc đời, cách tôi nhìn nhận mọi thứ đã thay đổi khá nhiều", anh chia sẻ.

Xuất ngũ, Son Suk Ku quay về Vancouver (Canada) với một giấc mơ khác - trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, giữa những tháng ngày miệt mài luyện tập với trái bóng từ sáng sớm, Son Suk Ku vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu phim ảnh. Anh đăng ký học diễn xuất vào buổi tối.

Dẫu vậy, hai năm sau, Son Suk Ku lại trở về Hàn Quốc, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở Daejeon.

Son Suk Ku trong vở kịch Love is burning (2014).

Con đường sự nghiệp của Son Suk Ku chỉ thực sự thay đổi vào năm 2014 khi anh tham gia đầu tư cho vở kịch Love is burning của đạo diễn Jay Choi. Không chỉ đảm nhận vai chính, anh còn là người chịu trách nhiệm biên kịch, chuyển thể từ tác phẩm Fool for Love của Sam Shepard. Sau vai diễn này, khán giả bắt đầu có một diễn viên Son Suk Ku. Anh tham gia Black Stone (2016), Sense8 (2017) cùng Bae Doona.

Sự cộng hưởng giữa chất lượng và giải trí

Có thể nói xuất phát muộn nhưng Son Suk Ku lại khởi động với tốc độ nhanh. Anh góp mặt trong loạt tác phẩm như Hit-and-Run Squad, Mother, Suit, Matrimonial Chaos, Designated Survivor: 60 days, Be Melodramatic…

Guồng quay đó chỉ bị khựng lại bởi đại dịch Covid-19.

“Giống như khi ăn món tráng miệng ở nhà hàng, tôi phải đợi món tiếp theo, cảm giác món tiếp theo đó mãi không ra” - Son Suk Ku chia sẻ.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch, kết quả hai tác phẩm The Roundup và My Liberation Notes ra mắt gần như cùng lúc, mang đến thành công rực rỡ cho Son Suk Ku. Như cách mà đàn anh Cha Tae Hyun gọi điện chúc mừng: "Thật tuyệt vời khi được thấy cậu thành công như thế với hai dự án có sự cộng hưởng của cả chất lượng và giải trí".

Với The Roundup, Son Suk Ku không bắt đầu bằng cái gật đầu ngay lập tức. Anh cho biết bản thân không thực sự yêu thích phim hành động. Chính niềm đam mê, nhiệt huyết của đạo diễn Lee Sang Yong đã thuyết phục anh đổi ý.

Để vào vai tên giết người máu lạnh Kang Hae Sang, Son Suk Ku phải tăng 10 kg, xuống tóc và bị đánh bầm dập.

“Nó khiến tôi ám ảnh với việc đánh nhau. Tôi không nghĩ là mình có thể đánh đấm gì nữa trong tương lai. Tôi từng nghĩ bộ phim này là một sự lao dịch thực sự. Nó có quá nhiều cảnh hành động”, nam diễn viên chia sẻ trên Esquire.

Son Suk Ku cho rằng Kang Hae Sang là nhân vật khá một chiều. Trái lại, Mr. Gu của My Liberation Notes đa diện và sâu sắc hơn. Với anh, My Liberation Notes là một bộ phim chữa lành, cho khán giả và cho chính anh.

“Kang Hae Sang chủ yếu được tạo nên bởi đạo diễn Lee Sang Yong, còn Gu là nhân vật mà tôi đã tạo ra nhờ vào sự tin tưởng của đạo diễn Kim Seok Yun. Khi đóng Mr. Gu, tôi phải làm quen với người có tên Mr. Gu đó. Tôi đã trao đổi rất nhiều câu hỏi với đạo diễn, rằng tại sao Gu lại hành động như thế, điều gì đã khiến trái tim Gu trở nên như vậy, hay anh ấy đến vùng quê với tâm thế ra sao…”, Son Suk Ku cho biết.

Son Suk Ku và Kim Ji Won có sự kết hợp thành công trong My Liberation Notes.

Anh nói thêm: “Tôi yêu tất cả các phim mình tham gia nhưng đặc biệt gắn kết với bộ phim này. Tôi đã đọc từng bình luận kể từ khi phim lên sóng. Tôi từng ngạc nhiên tự hỏi tại sao bộ phim lại không được chú ý nhiều dù tôi thấy nó thực sự thú vị. Nhưng đạo diễn nói chúng tôi nên đợi thêm. Và kể từ cảnh Gu nhặt mũ cho Mi Jeong - khi đó, Mr. Gu đã sẵn sàng mở trái tim mình, trở thành một sinh vật sống động - bộ phim bắt đầu có sức hút hơn”.

Có lẽ vì yêu My Liberation Notes mà đến bây giờ nam diễn viên vẫn dùng tấm ảnh chụp cánh đồng xanh ở Sanpo trong quá trình quay phim làm ảnh nền điện thoại.

Diễn xuất là một cuộc trị liệu tâm lý

Với nam diễn viên sinh năm 1983, diễn xuất đáng giá hơn một sự nghiệp. Đó còn là cách anh sống và cảm nhận.

“Diễn viên là người được trả tiền để thể hiện cảm xúc. Đó có thể là lý do tôi luôn cảm thấy được điều trị tâm lý khi diễn. Khi bạn được giao cho một nhân vật và được phép chơi với nó, đó là một quá trình trị liệu. Thực tế, đó là những cảm xúc ở bên trong tôi, và tôi hiểu bản thân hơn khi thể hiện trọn vẹn những cảm xúc đó qua diễn xuất".

Son Suk Ku trên tạp chí Marie Claire số tháng 3/2020.

Và chắc chắn khán giả không chỉ được thấy một Son Suk Ku ở vị trí diễn viên. Viết và kể chuyện là thứ theo Son Suk Ku suốt những ngày còn nuôi giấc mơ trở thành đạo diễn phim tài liệu. Hiện tại, anh duy trì thói quen viết lách hàng ngày.

Sau khi thực hiện bộ phim ngắn đầu tay Rebroadcast (2021), Son Suk Ku cũng tự nhận thấy mình phù hợp với vai trò đạo diễn. Anh bày tỏ: “Là đạo diễn, bạn phải năng động và đưa ra rất nhiều quyết định cũng như chịu trách nhiệm về chúng. Tôi nghĩ nó hợp với tính cách của mình”.

Nói về bộ phim trong mơ, tài tử chia sẻ: “Đó sẽ không phải là bộ phim mà khi xem bạn thấy đạo diễn muốn gửi gắm thông điệp này ở chi tiết kia. Tôi muốn đem đến cho khán giả cảm giác như đang xem một mini-series những phim tài liệu ngắn về con người. Điều quan trọng nhất là sự thấu cảm. Tôi muốn khán giả gợi ra những câu chuyện của chính họ khi xem phim theo cách như vậy”.