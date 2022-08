Nam diễn viên bị chỉ trích thô lỗ

Nam diễn viên Sung Hoon tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi đứng xếp hàng chờ trước quán ăn. Khán giả cho rằng anh không tìm hiểu kỹ format chương trình.

Ngày 10/8, Newsen đưa tin công ty quản lý của nam diễn viên Sung Hoon lên tiếng xin lỗi sau khi nam diễn viên bị công chúng chỉ trích vì thái độ, hành động "khó hiểu, thô lỗ" trên chương trình The Must-Try Restaurants.

Đại diện công ty chia sẻ với Ten Asia: "Chúng tôi thừa nhận anh ấy cư xử thái quá khi cố gắng tạo ra tính giải trí cho chương trình. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến người xem cảm thấy không thoải mái. Kể từ bây giờ, chúng tôi cẩn thận hơn".

The Must-Try Restaurants do đài tvN sản xuất là chương trình giải trí về chủ đề ẩm thực. Tại đây, MC và khách mời ghé qua các nhà hàng nổi tiếng đến mức khách hàng xếp hàng dài để trải nghiệm món ăn.

Sung Hoon xuất hiện trên chương trình vào ngày 8/8. Anh cùng diễn viên hài Park Na Rae và YouTuber Haetnim đến thăm quán ăn ở Hwanghak-dong, Seoul.

Khi Sung Hoon thấy nhiều người tụ tập trước nhà hàng dù chưa đến giờ mở cửa, anh phàn nàn: "Họ có phải quay cảnh chúng ta xếp hàng chờ vào quán không?".

Nam diễn viên kéo tay Park Na Rae và bày tỏ: "Tôi không thể đứng chờ. Tôi không phải kiểu người hay tìm đến những nhà hàng nổi tiếng nhất. Dù chỉ có một người đang đứng đợi, tôi cũng đến nhà hàng tiếp theo ngay lập tức".

Khán giả cho rằng nam diễn viên Sung Hoon có hành động thô lỗ trong chương trình The Must-Try Restaurants. Ảnh: Naver.

Khi cả ba vào trong nhà hàng và bắt đầu dùng bữa, Sung Hoon lắc mạnh đầu nhằm gạt bớt mồ hôi trên người. Anh dùng kẹp nướng thịt để ăn thay vì sử dụng đũa.

Một số khán giả chỉ trích thái độ của Sung Hoon. Họ cho rằng anh không hiểu đúng format chương trình và có hành vi "mất vệ sinh" trên bàn ăn.

"Chẳng phải anh ấy nên kiểm tra kỹ format chương trình trước khi tham gia sao?", "Tôi nghĩ anh ấy tức giận vì đói", "Tôi đã xem show, và tôi thậm chí còn thất vọng hơn. Tôi không rõ anh ấy là ai, nhưng tôi không muốn theo dõi anh ấy nữa", Top Star News trích dẫn bình luận từ khán giả.

Ngược lại, vài khán giả cho rằng Sung Hoon không cố tình hành động thô lỗ. "Có vẻ anh ấy chỉ tập trung vào ăn uống", "Tôi không nghĩ nhiều về chuyện này lắm", "Tôi cảm thấy anh ấy là người không thể chịu đựng cảm giác đói bụng thôi" là vài bình luận tiêu biểu.

Sụng Hoon tên thật là Bang In Gyu, sinh năm 1983. Anh ra mắt dưới tư cách diễn viên vào năm 2011. Anh trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên chương trình I Live Alone do Park Na Rae làm MC. Gần đây, nam diễn viên góp mặt trong bộ phim truyền hình ăn khách Yêu, kết hôn, ly dị.