Nam đảo - điểm đến hấp dẫn hàng đầu Phú Quốc dịp đầu năm

Át chủ bài hút khách về đêm của Thị trấn Hoàng Hôn còn là show diễn Kiss the Stars. Diễn ra hàng đêm, khán đài của Kiss the Stars có tầm view hướng biển và thị trấn lung linh về đêm. Kiss the Stars là show diễn sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện lớn nhất châu Á, mang đến những trải nghiệm mãn nhãn qua sự kết hợp ấn tượng của ánh sáng, âm nhạc hiện đại, laser, lửa, nước.