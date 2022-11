Năm cuốn sách về khí hậu nên đọc trước thềm COP-27

Cuốn They Knew: The US Federal Government’s Fifty-Year Role in Causing the Climate Crisis của James Gustave Speth. Theo Stewart Patrick, chuyên gia trong chương trình Định chế và Trật tự toàn cầu của Carnegie, cuốn sách này khắc họa việc các chính quyền và Quốc hội Mỹ, từ đời Tổng thống Nixon đến Trump đã hạ thấp các bằng chứng khoa học về thực tế và hệ lụy của thảm họa khí hậu, đồng thời gia tăng nỗ lực sử dụng nhiên liệu hóa thạch của quốc gia này. Ảnh: Amazon.