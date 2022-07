Nam công nhân tử vong trong phòng trọ

Đi làm về, bạn cùng phòng trọ phát hiện nam công nhân quê Nghệ An nằm bất động, bên cạnh là chiếc mũ bảo hiểm.

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra cái chết của anh Và Bá Dứ (20 tuổi, quê Nghệ An).

Khu trọ xảy ra vụ việc. Ảnh: L. Ngân.

Anh Dứ là công nhân Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Nạn nhân cùng một số người quen thuê phòng trọ ở khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Tối 21/7, bạn ở cùng phòng trọ đi làm về thì phát hiện cửa phòng khép hờ. Khi vào trong, họ phát hiện anh Dứ nằm bất tỉnh.

Đến hiện trường, cảnh sát xác định anh Dứ tử vong trong tư thế nằm ngửa, bên cạnh là mũ bảo hiểm.