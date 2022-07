Nam ca sĩ đổi đời ngoạn mục nhất

Theo Rolling Stones, chính những khó khăn trong quá khứ đã góp phần tôi luyện nên Suga đầy bản lĩnh của hiện tại với tư cách là rapper, nhà sản xuất hàng đầu Kpop.

Trong chương trình TMI News Show nói về cuộc sống nghèo khổ trước khi nổi tiếng của các ngôi sao Kpop, thành viên của BTS – Suga được nhắc đến là thần tượng đổi đời ngoạn mục nhất.

Năm 20 tuổi, rapper sinh năm 1993 làm nhân viên cho một cửa hàng tiện lợi và nhận thêm công việc giao hàng bán thời gian để chi trả học phí. Theo thông tin chia sẻ từ TMI, công việc bán thời gian giúp Suga kiếm được khoảng 161 USD trong 3 ngày. Sau 10 năm, con số này đã tăng hơn 70.000 lần.

Trước khi nổi tiếng đình đám, Suga phải trải qua cuộc sống khó khăn từ nhỏ.

Con đường theo đuổi đam mê đầy chông gai

Giống hầu hết thần tượng khác, Suga cũng phải trải qua không ít khó khăn, vất vả mới chạm được đến thành công như hiện tại. Theo Koreaboo, nam rapper từng bị gia đình phản đối đi theo nghệ thuật. Chỉ duy nhất anh trai là người ủng hộ quyết định của nam idol.

Không nhận được sự đồng tình từ chính người thân, Suga luôn phải tự động viên bản thân làm việc chăm chỉ vì mục tiêu phía trước. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, anh vẫn quyết tâm không từ bỏ. Năm 13 tuổi, Suga đã tự tìm tòi và học về MIDI - giao thức tiêu chuẩn giúp trao đổi thông tin giữa máy tính và các bộ tổng hợp âm thanh, cung cấp những công cụ cần thiết cho quá trình sản xuất ra một tác phẩm âm nhạc.

Theo Rolling Stones, ngoài việc tìm hiểu về MIDI, thành viên nhóm BTS còn tập viết lời và tự đọc rap cho các ca khúc của mình. Không có chi phí mua thiết bị làm nhạc, Yoongi phải vừa đi học vừa đi làm bán thời gian ở phòng thu âm để trau dồi thêm kinh nghiệm sáng tác. Thời gian đó, anh hoạt động dưới nghệ danh Gloss với tư cách là rapper thuộc giới underground.

Năm 2010, sao nam sinh năm 1993 gia nhập nhóm Hip Hop D-TOWN với tư cách là thành viên kiêm nhà sản xuất nhạc cho nhóm. Khi đó, Suga phải biểu diễn trên sân khấu chỉ có hai khán giả. Ngoài việc đi biểu diễn, anh còn làm nhạc thuê để kiếm thêm thu nhập.

Uớc mơ của chàng trai Daegu dần được hiện thực hóa khi anh giành vị trí thứ hai trong một cuộc thi rap do Big Hit Entertainment tổ chức. Sau đó, anh gia nhập công ty với vai trò sản xuất nhạc. Tuy nhiên không lâu sau, Suga lại bất ngờ được chuyển qua đào tạo chung với hai thực tập sinh khác cũng là hai mảnh ghép hiện tại của BTS - J.Hope và R.M.

Cuộc sống khó khăn khiến Suga từng có ý định từ bỏ. Ảnh: Naver.

Chia sẻ về những ngày đầu lập nghiệp, Suga cho biết có những khi tan làm, dù rất đói, anh vẫn không dám ăn một bát mì với giá 1.000 won vì phải dành tiền để bắt xe buýt về nhà. Rời Daegu lên Seoul làm thực tập sinh chỉ với hai bàn tay trắng, anh vừa phải đi học, vừa tập luyện rồi lại tranh thủ đi làm thêm công việc giao hàng bán thời gian để có đủ tiền trang trải cuộc sống.

Trong một lần đi giao hàng, Suga không may xảy ra tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến anh bị gãy xương vai. Khó khăn trong việc tập luyện vũ đạo càng khiến Suga nản chí. Anh đã nghĩ đến việc dừng lại vì áp lực chấn thương cũng như gánh nặng về tài chính.

Nhưng sau đó, chính người sáng lập của Big Hit Entertainment - Bang Si Hyuk đã chi trả tiền học phí để Suga có thể tiếp tục đồng hành cùng các thành viên BTS. Tháng 6/2013, sao nam sinh năm 1993 ra mắt với tư cách là thành viên của BTS qua đĩa đơn đầu tay No More Dream.

Những tưởng cuộc đời sẽ bước sang trang mới, thế nhưng Suga cùng cả nhóm lại tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ tan rã khi công ty đang ở bờ vực phá sản vì món nợ khổng lồ không thể chi trả.

Không chỉ mang nỗi lo về tương lai, sự nghiệp, rapper nhóm BTS còn không nhận được sự đồng cảm, an ủi nơi gia đình khi bố mẹ anh đều nhất quyết phản đối và cho rằng con đường mà anh đang theo đuổi là viển vông và vô nghĩa. Họ mong muốn Suga vào đại học và trở thành nhân viên bình thường.

Quãng thời gian đó, Suga gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thậm chí có giai đoạn anh phải thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý vì căn bệnh trầm cảm.

Suga từng bị gia đình phản đối quyết liệt khi đi theo nghệ thuật.

Chưa dừng lại, thời điểm mới ra mắt, ngôi sao nhóm BTS còn phải hứng chịu nhiều lời đả kích khi quyết định chuyển hướng từ rapper sang làm thần tượng. Trong giới underground, việc trở thành idol chỉ biết hát, nhảy và “điệu đà” bị coi là một sự thất bại, đáng xấu hổ đối với rapper chân chính.

Trong ca khúc The Last, nam idol đã trải lòng về những khó khăn phải trải qua từ những ngày đầu vất vả kiếm sống, gặp chấn thương, kiệt sức, thậm chí gây ảnh hưởng tâm lý đến mức trầm cảm… Nhưng sau tất cả, theo tờ Forbes, chính những thử thách khắc nghiệt ở quá khứ đã tạo nên một Suga mạnh mẽ và bản lĩnh hơn tất thẩy ở hiện tại.

Cái tôi khác biệt và đẳng cấp mang tên Suga

Theo Koreaboo, nhắc đến nam rapper nhà BTS, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến biệt danh Min Swag - kết hợp giữa tên họ của Suga và tính từ thể hiện sự độc đáo trong tính cách của anh. Swag ý chỉ sự tự tin, cá tính từ suy nghĩ đến hành động. Điều này được bộc lộ rõ rệt ở Suga.

Dù ở hoàn cảnh nào, với tư cách là ai, anh luôn sống là chính mình, trung thực với bản thân. Các thành viên BTS cũng từng thừa nhận Min Yoongi chính là người có tính cách thẳng thắn nhất nhóm, luôn sẵn sàng góp ý đúng sai để mọi người nhận ra và cải thiện.

Suga được nhận xét là người thẳng tính nhất nhóm. Ảnh: Naver.

Cũng chính nét tính cách đặc biệt này đã giúp Suga nhận được sự yêu mến và tôn trọng của người hâm mộ. Mọi suy nghĩ cũng như hành động của anh đều được nhìn nhận và đánh giá dựa trên góc nhìn của người trẻ hiện đại, bản lĩnh và làm chủ cuộc đời.

Có thể dễ dàng nhận thấy rapper sinh năm 1993 là thành viên trầm tính nhất trong nhóm. Bởi anh chính là thần tượng mang nguyên mẫu của âm nhạc thuần túy. Không cần quan tâm đến việc tranh giành vị trí trung tâm, với anh, âm nhạc là quan trọng nhất.

Thực tế, nhiều khán giả có thể không mấy thiện cảm với Suga đơn giản vì anh là thành viên luôn dũng cảm đối mặt trực diện với những vấn đề chính trị, xã hội. Anh sẵn sàng lên án tất cả, từ lệnh nghĩa vụ quân sự đến việc ủng hộ đấu tranh của phụ nữ Hồi giáo... Với anh, “không có ước mơ cũng không sao. Nếu điều đó khiến bạn hạnh phúc, đó mới là thứ quan trọng nhất”.

Nói về bản thân, Suga cũng từng thú nhận: “Tôi không có ngoại hình nổi bật nhưng có lẽ tôi được mọi người yêu mến bởi sự đặc biệt và khác lạ”. Chính sự khác biệt nhưng đầy sâu sắc đã tạo nên cái tôi độc nhất, chỉ có ở Suga.

Không chỉ thành công với tư cách là thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS, Suga còn được công nhận với vai trò là nghệ sĩ solo – nhà sản xuất hàng đầu Kpop. Theo Naver, năm 2016, mixtape solo đầu tay - Agust D ra mắt trên Soundcloud. Suga quyết định không phát hành dự án này dưới dạng album phòng thu thương mại bởi anh không muốn “mắc kẹt trong một khuôn khổ nhất định”.

Suga gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với tư cách là nghệ sĩ solo. Ảnh: Naver.

Bài hát nói về cuộc đấu tranh với chứng trầm cảm và ám ảnh xã hội của chính bản thân được Fuse TV vinh danh là một trong 20 mixtape hàng đầu năm 2016. Năm 2018, anh phát hành bản mixtape dưới dạng kỹ thuật số và phát trực tuyến. Phiên bản tái phát hành này nhanh chóng đạt vị trí số 3 trên World Albums Chart của Billboard.

Năm 2020, mixtape solo thứ hai D-2 trình làng với loạt thành công ấn tượng về mặt thương mại. D-2 đạt vị trí số 11 trên Billboard 200.

Bên cạnh vai trò là rapper với nghệ danh August D, Suga còn được biết đến là người sở hữu "Bàn tay của Midas" ở Kpop. Đó là danh hiệu để ghi nhận khả năng tạo hit của Suga. Theo Forbes, thành công vang dội của loạt ca khúc mà Suga tham gia sản xuất đã giúp anh trở thành cái tên được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế mong muốn hợp tác.

Hiện rapper của BTS sở hữu hơn 100 bài hát được Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc đăng ký với tư cách là nhạc sĩ và nhà sản xuất. Cuối năm 2021, anh tái xuất Hot 100 với bản hit đầu tiên nằm trong top 40 - Girl of My Dreams. Ca khúc được trình bày bởi rapper quá cố - Juice WRLD.

Trước đó, anh hợp tác với Hasley phát hành Suga's Interlude – bài hát trong album phòng thu thứ 3 - Manic của nữ ca sĩ người Mỹ do Suga sản xuất.

Suga hiện là nhà sản xuất nhạc được săn đón nhất nhì Kpop. Ảnh: Naver.

Không chỉ kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế, Agust D cũng từng xuất hiện trong nhiều sản phẩm âm nhạc của loạt tên tuổi nổi tiếng Kpop như Suran (Wine), IU (Eight), Lee Sora (Song Request) và gần đây nhất là PSY với That That.

Trang Rolling Stones ghi nhận những đóng góp của Suga trong việc thể hiện tài năng và sức mạnh với tư cách là một nghệ sĩ solo, thành viên nhóm nhạc lớn nhất hành tinh và đại diện tiêu biểu cho nền âm nhạc Hàn Quốc. Sự hiện diện của anh làm gia tăng mức độ ảnh hưởng của âm nhạc và đó là lý do Suga trở thành cái tên được nhiều nghệ sĩ săn đón nhất hiện nay.