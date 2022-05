Nam ca sĩ bị đánh trên phố vì là người đồng tính

Nam ca sĩ Holland bị người lạ mặt tấn công, xúc phạm khi đi dạo tại khu phố Itaewon vì là người đồng tính. Anh bị đánh hai lần vào mặt.

Ngày 6/4, thông qua bài đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức, nam ca sĩ Holland tiết lộ anh bị tấn công và xúc phạm công khai vì là người đồng tính.

Holland cho biết sự việc xảy ra khi anh đang đi dạo quanh khu phố Itaewon với quản lý và một người bạn. Lúc đó, một người đàn ông lạ mặt đột ngột tiếp cận anh.

"Anh ta đánh vào mặt tôi hai lần và gọi tôi là 'thằng đồng tính bẩn thỉu'. Hiện tôi có một vết sẹo trên mặt. Tôi sẽ sớm đến bệnh viện kiểm tra", Holland chia sẻ. Trong bài đăng, anh cũng đính kèm hình ảnh chụp vết thương của mình.

Nam ca sĩ Holland tiết lộ anh bị tấn công khi đang đi dạo tại khu phố Itaewon. Ảnh: @HOLLAND_vvv.

Theo Holland, trường hợp anh gặp phải chính là hành động phạm tội xuất phát từ thành kiến. Anh bày tỏ: "Chuyện tôi công khai xu hướng tính dục là đồng tính luyến ái không nên khiến tôi phải đối mặt với kiểu bạo lực này. Không chỉ tôi, mà những người khác thuộc cộng đồng LGBTQ+, người lớn tuổi, phụ nữ, trẻ em và mọi cộng đồng thiểu số trên thế giới này cũng vậy".

Holland cho rằng việc anh bị tấn công bằng bạo lực trong năm 2022 cho thấy "thực trạng đáng buồn về quyền con người của cộng đồng LBGTQ+".

Holland đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Nam ca sĩ viết: "Tôi hy vọng sự việc được giải quyết một cách tốt đẹp. Điều này không nên xảy ra với bất kỳ ai trên thế giới này, bất kể bạn là ai. Tôi mong thế giới của chúng ta tràn ngập tình yêu và hy vọng hơn là hận thù và bạo lực".

Holland sinh năm 1996, tên thật là Go Tae Seob. Anh lấy nghệ danh Holland nhằm tri ân quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Anh là thần tượng đồng tính nam công khai đầu tiên tại Kpop. Một số ca khúc tiêu biểu của anh gồm Neverland, Loved You Better, I'm Not Afraid...