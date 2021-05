Nam ca sĩ 22 tuổi gây ấn tượng với Cổ Thiên Lạc, Tạ An Kỳ

Tạ An Kỳ trở thành người hâm mộ của Mirror và Keung To sau khi cô được ông xã là Trương Kế Thông dẫn đi xem hòa nhạc. Trong cuộc phỏng vấn với SCMP, Tạ An Kỳ thừa nhận Mirror là nhóm nhạc tài năng của Cantopop. "Những buổi hòa nhạc thật tuyệt vời. Cảm ơn vì sự làm việc chăm chỉ và màn trình diễn của các bạn", Tạ An Kỳ chia sẻ. Ảnh: @kaytse.