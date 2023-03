Nam Bộ nóng 36 độ C

Nhiều khu vực tại Nam Bộ ghi nhận mức nhiệt 36 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Nắng nóng oi bức khiến đa số người dân khi đi ngoài đường đều phải mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và kính râm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 21/3 thông tin nắng nóng đang xảy ra diện rộng ở các tỉnh Đông Nam Bộ.

Trong 24 giờ qua, mức nhiệt cao nhất ở một số địa phương được ghi nhận như Sở Sao (Bình Dương) 35,3 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 35,9 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 36 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 35,4 độ C.

Trong một đến hai ngày tới, nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn tiếp diễn trên diện rộng ở Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian nắng nóng cao nhất trong ngày từ 12h đến 16h.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.