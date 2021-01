Nam Bộ lạnh kỷ lục trong 43 năm

Điểm đo tại Tà Lài (Đồng Nai) cho thấy nhiệt độ thấp nhất trong 43 năm qua, xuống mức 14,4 độ C. Chuyên gia thời tiết cảnh báo mai có thể nở muộn.

Số liệu quan trắc nhiệt độ ngày 13/1 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ghi nhận chuỗi số liệu thấp nhất từ năm 1978 đến nay. Nền nhiệt sáng nay tại các tỉnh Đông Nam Bộ trong khoảng 14,4-21,1 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại điểm quan trắc Tà Lài (Đồng Nai) là 14,4 độ C. Sau đó là Long Khánh (Đồng Nai) với 15,9 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 21,1 độ C ở Vũng Tàu.

Nền nhiệt thấp nhất từ năm 1978

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các số liệu ghi nhận được cho thấy đây là nền nhiệt thấp nhất tại Nam Bộ theo số liệu từ năm 1978 đến nay.

Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết không chỉ Tà Lài mà các khu vực xung quanh như Long Khánh (Đồng Nai), Tây Ninh... nhiệt độ cũng rất thấp. Theo số liệu từ năm 1978 đến nay thì năm 1999 ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 15,3 độ C ở Phước Long.

"So với chuỗi dữ liệu thì nhiệt độ năm nay thấp nhất; tuy nhiên, hiện tượng này không bất thường. Nếu những ngày này, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 27-28 độ C thì mới bất thường", chuyên gia cho biết thêm.

TP.HCM ghi nhận 19 độ C sáng sớm nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết khu vực Nam Bộ trưa và chiều nay khá tốt, các tỉnh, thành hầu hết có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh, không khí mát mẻ. Mức nhiệt lúc 13h chỉ ở khoảng 27-28 độ C ở miền Đông và ở khoảng 25-28 độ phía miền Tây, không ghi nhận nơi nào có mưa.

Đài khí tượng dự báo tiết trời vẫn còn lạnh trong đêm nay và sáng sớm mai với nhiệt độ thấp nhất dao động 18-21 độ C ở miền Đông (có nơi dưới 18 độ C) và khoảng 19-22 độ C tại miền Tây. Ngoài ra, hiện tượng mù nhẹ cũng có thể xuất hiện ở vài nơi vào buổi sáng sớm.

"Ngày 14/1, nắng trải đều khắp các tỉnh, thành. Nhiệt độ về trưa, chiều có xu hướng tăng nhẹ nhưng cảm giác vẫn tương đối dễ chịu với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 28-31 độ C", cơ quan khí tượng cho biết.

Cảnh báo hoa mai nở sớm

Ông Quyết dự báo nhiệt độ nhích dần lên mỗi ngày trong khoảng 1 độ C. Đến ngày 17/1, không khí lạnh giảm rõ rệt. Tuy nhiên, ngày 18/1 dự báo đợt không khí lạnh mới di chuyển từ phía bắc xuống phía nam và nhiệt độ tiếp tục giảm.

Ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, ông Quyết đưa ra cảnh báo nhiệt độ thấp có nguy cơ phá vỡ kế hoạch của những nhà vườn trồng mai.

"Giả sử người dân dự kiến 27 tháng Chạp mai nở và có kế hoạch chăm bón. Tuy nhiên, nhiệt độ xuống thấp kéo dài có thể khiến thời gian hoa mai nở sớm hơn dự kiến", ông Quyết cho hay.

Từ nay đến Tết Tân Sửu, không khí lạnh duy trì theo quy luật hoạt động vài ngày rồi yếu dần và tiếp tục mạnh trở lại. Tuy nhiên, chuyên gia dự báo cường độ năm nay sẽ mạnh hơn so với các năm trước.

Thời tiết se lạnh còn duy trì từ nay đến Tết Âm lịch. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết sau đợt không khí lạnh tăng cường ngày 10-11/1, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt gió mùa Đông Bắc mới vào ngày 17-18/1.

Ảnh hưởng của hình thái này tiếp tục gây ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dù vậy, khác với đợt rét dài ngày vừa qua, đợt rét tới chỉ trong 2-3 ngày, sau đó kết thúc. Không khí lạnh này cũng sẽ ảnh hưởng đến Nam Bộ.

Nhận định thêm về các đợt rét ở nửa cuối tháng 1, ông Thành cho biết sau ngày 20/1, các đợt không khí lạnh vẫn xuất hiện nhưng cường độ không mạnh như đợt vừa qua và chủ yếu gây rét đậm, rét hại ngắn ngày.