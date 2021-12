Năm ảm đạm của nhạc Việt

Năm qua, dịch bệnh bùng phát, showbiz đóng băng khiến các ca sĩ hạn chế phát hành sản phẩm.

Một năm qua, thị trường nhạc Việt gặp khó khăn vì sự bùng phát của dịch bệnh. Vpop im ắng và ít sản phẩm chất lượng. Theo nhận định của nhóm sản xuất DTAP và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, nghệ sĩ Việt đang ở trạng thái “án binh bất động”, không dám tung ra sản phẩm được đầu tư vì lo lỗ vốn.

Thị trường âm nhạc im ắng

Vài tháng đầu năm, khi dịch bệnh chưa bùng phát trở lại ở TP.HCM, nghệ sĩ Việt phát hành sản phẩm âm nhạc đều đặn và hầu hết được đầu tư về mặt hình ảnh. Một trong những màn trở lại được quan tâm nhất là Sơn Tùng với Muộn rồi mà sao còn. Muộn rồi mà sao còn tuy cũng có ý kiến trái chiều và gây thất vọng vì không được như những sản phẩm trước của Sơn Tùng nhưng cũng tạo không khí sôi động trên thị trường.

Chỉ trong vài ngày cuối tháng 4, hàng loạt sản phẩm khác của Lyly, Chillies, Sunni Hạ Linh… được phát hành. Tuy nhiên, kể từ tháng 5, TP.HCM bắt đầu áp dụng các quy định giãn cách vì dịch bệnh bùng phát. Gần như mỗi tháng Vpop chỉ có vài sản phẩm ra mắt và phần nhiều được quay tại nhà hoặc mang tính động viên, khích lệ tinh thần mùa dịch.

Muộn rồi mà sao còn không được đánh giá cao như những sản phẩm trước của Sơn Tùng. Ảnh: NVCC.

DTAP lý giải năm qua Vpop yên ắng, khác với tình hình của thị trường nước ngoài. Theo nhóm nhà sản xuất, tại Việt Nam, thu nhập của nghệ sĩ chủ yếu dựa vào show diễn, sự kiện thay vì nhạc số nên họ không dám tung ra sản phẩm.

“Dịch bệnh khiến các show diễn, sự kiện không được phép tổ chức. Việc đó ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của nghệ sĩ, khiến họ gặp khó khăn khi ra mắt sản phẩm mới. Hơn nữa, mọi người ưu tiên hơn cho sức khỏe, các vấn đề xã hội và giải trí tạm lùi lại. Lúc này, âm nhạc trở thành một nguồn động viên tinh thần, thay đổi để phù hợp với tình hình hơn. Từ đó những bài hát về cộng đồng được ra mắt để tiếp thêm lửa cho mọi người như Việt Nam tử tế, Máu đỏ da vàng…”, DTAP nhận định.

Trao đổi với Zing, Da Lab cho biết vài tháng qua, mảng giải trí tại TP.HCM đóng băng. Do đó, việc ra bài hát mà không thể đi diễn, quảng bá trên sân khấu là thiệt thòi lớn. Tạm hoãn mọi kế hoạch là phương án an toàn với giới nghệ sĩ.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đồng tình với quan điểm trên. Điều hành một công ty giải trí và có nhiều nghệ sĩ, Châu Đăng Khoa thừa nhận không dám phát hành sản phẩm. Anh nhận định không riêng Super Brothers mà bất cứ công ty giải trí nào cũng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Show diễn, mọi hoạt động bị đóng băng dẫn đến thu nhập của công ty bằng 0.

Trong khoảng một tháng cuối năm, một số tên tuổi trong thị trường âm nhạc như Bảo Anh, Tóc Tiên hay gương mặt trẻ như Rtee, Lyly trở lại đường đua âm nhạc. Mình yêu đến đây thôi của Tóc Tiên hay Yêu không cần ép chưa có được sự nổi tiếng xứng tầm với vị thế hai ca sĩ nhưng cũng phần nào giúp Vpop sôi động trở lại sau thời gian dài im ắng.

MV bị ẩn, nhạc rap bẩn gây bức xúc

Giữa bối cảnh thị trường âm nhạc trầm lắng, ít sản phẩm chất lượng, nhiều MV thậm chí gây tranh cãi và bị gỡ vì hình ảnh, nội dung được cho là quá nhạy cảm. Trước khi bị ẩn mà không rõ lý do, Mẩy thật mẩy và Hâm nóng của BigDaddy, Emily đều bị chỉ trích vì hình ảnh, ca từ phản cảm. Ê-kíp của hai ca sĩ thông báo sản phẩm phù hợp với người trưởng thành. Nhưng khi vấp phải ồn ào, hai MV bị ẩn sau khoảng 10 ngày phát hành và đến nay chưa xuất hiện trở lại.

MV của Emily bị đánh giá là dung tục. Ảnh: NVCC.

Chúng ta của hiện tại ra mắt cuối năm 2020 nhưng bất ngờ bị ẩn vào tháng 2. Khi đó sản phẩm bị tố đạo nhạc dù Sơn Tùng luôn giữ im lặng. Theo khán giả, lý do khiến Chúng ta của hiện tại bị khóa là bản quyền.

Giai điệu bài hát được cho là giống video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" đăng trên kênh GC từ tháng 9/2020. Việc GC cho biết đã làm việc với Sơn Tùng để giải quyết vấn đề càng khiến nghi ngờ đạo ý tưởng gây chú ý. Một ngày sau đó, MV xuất hiện trở lại. Nửa tháng sau, MV khác của Sơn Tùng là Em của ngày hôm qua cũng biến mất.

Tháng 10, rapper Chị Cả bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và nhóm Rap nhà làm bị phạt 45 triệu đồng vì ca khúc có đoạn lời dung tục. Bài hát Censored (Chị Cả) và Thích ca mâu Chí (Rap nhà làm) được giới chuyên môn nhận định là loạn luân, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Trong đó, Thích ca mâu Chí đề cập đến mối quan hệ trai gái với những lời lẽ nhạy cảm.

Không chỉ khán giả mà giới nghệ sĩ cũng bức xúc trước các sản phẩm kể trên. Vì bài rap, tác giả Chí cùng các thành viên trong nhóm Rap Nhà Làm tới trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để sám hối và xin tha thứ. Sau đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng có văn bản gửi đến Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xử lý các rapper.

Game show nhạc giảm nhiệt

Rap Việt là một trong những game show âm nhạc được chú ý nhất khi lên sóng năm qua. Nhờ hiệu ứng bùng nổ của mùa đầu tiên lên sóng cách đây khoảng một năm, Rap Việt mùa 2 được khán giả đón đợi và kỳ vọng. Tuy nhiên, đến hiện tại, khi vòng Đối đầu kết thúc, chương trình không thể tạo sức hút lớn như mùa đầu tiên. So về lượt xem hay tốc độ viral trên mạng xã hội, Rap Việt mùa 2 hoàn toàn thua kém mùa trước đó. Rap Việt đang thiếu đi những phần thi chiếm sóng mạng xã hội.

Hầu hết game show khác có thành tích ảm đạm hơn cả Rap Việt. The Heroes là ví dụ. Quy tụ dàn ca sĩ trẻ như Erik, Mỹ Anh, Orange, UNI5… nhưng chương trình khá im ắng suốt thời gian lên sóng. Tranh cãi liên quan đến Han Sara và việc làm mới ca khúc Cô gái mở đường gây chú ý hơn cả. Erik là quán quân nhưng thừa nhận nếu chương trình nổi tiếng, ngôi vị của anh càng có ý nghĩa hơn.

Chiến thắng của Erik không tạo được tiếng vang do hiệu ứng chương trình khá mờ nhạt. Ảnh: BTC.

Thậm chí, vì quy định giãn cách, The Heroes cùng nhiều chương trình, chẳng hạn Sàn đấu vũ đạo không thể ghi hình trực tiếp. Họ phải ghi hình online. The Heroes có 7 tập được thực hiện theo cách thức ghi hình tại nhà. Trong khi đó, từ tập 8 đến 15 của Sàn đấu vũ đạo cũng được quay với phương pháp tương tự.

Do đó, thời lượng chương trình The Heroes kéo dài tới 28 tập. Khi được quay hình trở lại, các ê-kíp cũng phải cắt giảm nhân sự gần một nửa so với trước đó. Mỗi nhân sự phải đảm đương nhiều vai trò khác nhau.

Với Sàn đấu vũ đạo, chương trình kết thúc đầu tháng 12 với chiến thắng thuộc về Liz Kim Cương. Lên sóng giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát và mối quan tâm của khán giả chủ yếu dành cho vấn đề sức khỏe nên Sàn đấu vũ đạo không được chú ý như mong đợi, dù chương trình khá hấp dẫn, được đầu tư công phu.