Nam A Bank triển khai chiến lược kép, hướng đến tài chính toàn diện

Chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 hơn hai năm qua, thị trường tài chính Việt Nam vẫn tiềm năng và có dấu hiệu phục hồi lạc quan. Đặc biệt, ngành ngân hàng càng thể hiện sức hút khi lội ngược dòng, liên tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng.

Trong bối cảnh đó, hoạt động mở rộng mạng lưới của các ngân hàng càng diễn ra sôi động. Nhiều ngân hàng nỗ lực mở rộng mạng lưới giao dịch nhằm gia tăng độ phủ tại các địa phương, thu hút nhiều khách mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại của khách hàng.

Không nằm ngoài xu hướng này, Nam A Bank đang tập trung mở rộng mạng lưới trải dài trên toàn quốc với gần 110 điểm kinh doanh. Trong năm 2022, nhà băng này dự kiến mở mới 5 chi nhánh tại Cà Mau, Phú Yên, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh cùng 27 phòng giao dịch.

Trước đó, ngân hàng này đã hoàn thành kế hoạch mở rộng mạng lưới 35 đơn vị kinh doanh, phủ sóng tại các tỉnh thành trọng điểm và nâng cấp các điểm kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Bên cạnh số lượng, tất cả đơn vị kinh doanh mới của Nam A Bank đều chú trọng vị trí tốt, thiết kế đẹp, cơ sở vật chất sang trọng cùng trang thiết bị hiện đại nhằm tạo trải nghiệm thoải mái cho khách hàng. Ngoài âm nhạc phù hợp, mùi hương nhẹ nhàng, Nam A Bank còn triển khai nhiều thiết bị tiện ích như dụng cụ sạc pin, bánh kẹo, nước uống… để khách hàng có thể thư giãn trong quá trình giao dịch.

Bên cạnh mở rộng mạng lưới, ngân hàng cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, thích nghi linh hoạt với thời kỳ công nghiệp 4.0. Nhân lực là yếu tố quan trọng và có ý nghĩa chiến lược trong tăng trưởng và phát triển bền vững. Nam A Bank nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và tận tâm. Nhiều đợt tuyển dụng với quy mô lớn trong những năm gần đây cho thấy ngân hàng đã sẵn sàng hiện thực hóa mục tiêu mở rộng quy mô.

Không chỉ mở rộng mạng lưới, chuyển đổi số cũng là xu thế tất yếu trong ngành ngân hàng. Làn sóng công nghệ đang mang đến những cơ hội lớn cho hệ thống ngân hàng trong quá trình phát triển, như gia tăng tiếp cận thị trường quốc tế; tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại; nâng cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo hướng hiện đại, hiệu quả nhằm gia tăng lợi nhuận.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động chuyển đổi số đang được các tổ chức tín dụng quan tâm và chủ động triển khai. Có 95% tổ chức tín dụng hiện xây dựng, triển khai chiến lược chuyển đổi số.

Những năm gần đây, Nam A Bank chú trọng đầu tư công nghệ để gia tăng trải nghiệm khách hàng. Nhà băng này gây ấn tượng với nhiều bước tiến ứng dụng các công nghệ nổi bật như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, thanh toán di động, chuyển khoản nhanh và thanh toán bằng QR code… Đây cũng là ngân hàng Việt hiếm hoi đưa robot vào phục vụ khách hàng; cũng là đơn vị đầu tiên triển khai nộp/rút tiền từ tài khoản của tất cả ngân hàng tại Việt Nam bằng QR code theo tiêu chuẩn VietQR .

Song song đó, với ngân hàng số Open Banking phiên bản 2.0, Nam A Bank tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nên những trải nghiệm mới lạ, cùng nhiều tiện ích tài chính cho khách hàng.

Cuối năm 2021, Nam A Bank tiếp tục ghi dấu ấn khi ra mắt hệ sinh thái số OneBank với nhiều tính năng chất lượng. Hệ sinh thái này được tích hợp với ngân hàng số Open Banking, giúp khách hàng thực hiện các nhu cầu đa dạng mọi lúc, mọi nơi.

Nỗ lực theo đuổi chiến lược phát triển với phương châm “Mở rộng quy mô, nâng tầm vị thế”, Nam A Bank đem đến những giá trị bền vững cho khách hàng, đồng thời nâng cao vị thế trong ngành ngân hàng.

Về kế hoạch 2022, đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào hạ tầng công nghệ, chú trọng phát triển các sản phẩm, ứng dụng mới. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ gồm robot OPBA - OneBank - Open Banking để tiến tới hoàn chỉnh mô hình tài chính.

Từ mạng lưới hoạt động hiện tại, Nam A Bank sẽ phát triển kênh phân phối truyền thống, tăng trưởng nhanh mạng lưới kênh phân phối hiện đại và mở rộng các điểm OneBank. Chiến lược này sẽ đáp ứng kênh liên kết đối tác, mở rộng hệ sinh thái bán chéo nhiều sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, Nam A Bank tiếp tục củng cố và gia tăng sức mạnh nội tại thông qua gia tăng vốn chủ sở hữu, duy trì tốc độ tăng trưởng quy mô. Với những nỗ lực trên, ngân hàng này kỳ vọng lãi trước thuế năm 2022 đạt 2.250 tỷ đồng , tăng 25% so với năm 2021; tổng tài sản tăng thêm 24% so với cùng kỳ, đạt 190.000 tỷ đồng ; vốn điều lệ tăng thêm 4.000 tỷ đồng , lên hơn 10.500 tỷ đồng .

Với những nỗ lực cải tiến của mình, Nam A Bank liên tục đón nhận loạt giải thưởng công nghệ như “Sao Vàng đất Việt 2021”, “Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021” (Best New Digital Bank Vietnam 2021) do Tạp chí International Business bình chọn; giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - VietNam Digital Awards 2019”, danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do Tạp chí HR Asia Awards bình chọn.