Năm 2020 khác biệt của Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và Johnny Depp

Mải theo đuổi vụ kiện với vợ cũ khiến tên tuổi Johnny Depp trên bản đồ điện ảnh năm qua thất thế hơn hẳn hai đồng nghiệp.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và Johnny Depp tạo thành "bộ ba vàng" của Hollywood từ thập niên 1990. Những tài tử đồng đều về ngoại hình và khía cạnh tài năng không cần phải bàn cãi.

Hơn 3 thập kỷ trôi qua, con đường mà họ bước đi chứa nhiều gập ghềnh và gian nan, không phải ai cũng được trải đầy hoa hồng. Nhưng để nói giữ vững phong độ diễn xuất ổn định nhất lại chính là ngôi sao Titanic.



Brad Pitt

Dư âm từ Once Upon a Time in Hollywood (2019) giúp tên tuổi Brad Pitt giữ sức hút khá lâu. Đầu tháng 2, vai diễn gã đóng thế hết thời Cliff Booth đã giúp anh giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Tuy nhiên sau dự án này, chồng cũ Angelina Jolie chưa tiếp tục với các bom tấn điện ảnh. Thay vào đó, ở vai trò nhà sản xuất sở hữu công ty Plan B, anh cho phát hành các bộ phim, TV series lớn nhỏ như Minari, Kajillionaire, Irresistible...

Trang Deadline tiết lộ Pitt sắp xuất hiện trong phim hành động Bullet Train do Sony Pictures rót vốn, với nội dung theo chân nhóm sát thủ trên tàu tốc hành tại Tokyo. Tham gia cùng Pitt là ngôi sao Nhật Bản Hiroyuki Sanada. Brad Pitt cũng sẽ đóng cặp với Margot Robbie trong tác phẩm Babylon.

Theo kế hoạch vào đầu năm sau, ngôi sao 57 tuổi bận rộn với lịch điều hành sản xuất các bộ phim Lego Masters, Blonde, Untitled Chris Cornell Documentary...

Brad Pitt trên sân khấu lễ trao giải Oscar hồi tháng 2. Ảnh: ABC7 Los Angeles.

Tính tới giờ, Brad Pitt sở hữu tổng giá trị tài sản 300 triệu USD , trong đó có nhiều đất đai và biệt thự vẫn chưa phân chia rõ với Angelina Jolie.

Quan hệ giữa cặp sao có nhiều biến chuyển đáng bàn vào năm qua. Bộ đôi đưa nhau ra tòa liên tục để tranh quyền nuôi con. Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết, không ai nhường ai.

Ngôi sao Ad Astra bắt đầu trò chuyện lại với Angelina Jolie vì các con trong mùa dịch. Anh được trông thấy rời nhà vợ cũ trên con môtô phân khối lớn. Dẫu vậy, nguồn tin thân cận nói họ khó hàn gắn lại tình xưa.

Ở một diễn biến khác, anh và Jennifer Aniston có nhiều động thái quan tâm nhau. Họ hội ngộ tại lễ trao giải SAG, và minh tinh Friends còn chủ động chúc mừng khi chồng cũ thắng giải Oscar. "Tôi háo hức khi cùng anh ấy tham gia đọc kịch bản Fast Times at Ridgemont High", Aniston kể.

Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, Brad Pitt khẳng định vẫn độc thân. Thế nhưng, dư luận không ít lần đồn thổi anh yêu loạt mỹ nhân nóng bỏng như Charlize Theron, nữ diễn viên Alia Shawkat, phóng viên kênh Extra Renee Bargh.

Bạn gái mới nhất của Brad Pitt được cho là Nicole Poturalski, nữ người mẫu kém anh 30 tuổi. Mối quan hệ này chỉ duy trì được vài tháng vì chân dài xinh đẹp chẳng chịu nổi áp lực dư luận nên cô quyết định quay lại với chồng cũ Roland Mary.

Leonardo DiCaprio

Ngoài Brad Pitt, Leonardo DiCaprio cũng hâm nóng tên tuổi nhờ Once Upon a Time in Hollywood. Song, tài tử kém may mắn vì vuột giải Oscar Nam chính xuất sắc về tay Joaquin Phoenix (phim Joker).

Grant, tác phẩm tiếp theo DiCaprio xuất hiện, thực ra chỉ là TV mini-series. Anh góp mặt một vai rất ngắn và thậm chí không được nhắc trong danh đề phim.

Năm 2020 - thời điểm mà dịch bệnh lan rộng toàn cầu cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của DiCaprio khi thị trường trực tuyến lên ngôi mạnh mẽ.

Hãng Netflix vừa thông báo dự án khoa học giả tưởng hài Don’t Look Up sắp tới có Leonardo DiCaprio góp mặt. Giới quan sát nhận định để mời Leo vào dàn cast thì hãng chắc chắn đã phải chi số tiền khủng.

Những hình ảnh trên phim trường Don't Look Up cho thấy DiCaprio có tạo hình tri thức khi mang kính, để râu quai nón. Một số phân đoạn khác của phim đã được thực hiện ở thành phố Boston.

Như vậy, trong năm sau có tới 2 bom tấn của DiCaprio được đón chờ. Ngoài Don't Look Up sẽ còn là Killers of the Flower Moon, một dự án do Eric Roth chịu trách nhiệm biên kịch.

Diễn viên người Mỹ hạnh phúc viên mãn với người tình trẻ tuổi. Ảnh: Daily Mail.

Về chuyện đời tư, ngôi sao Titanic có mối tình hạnh phúc bên chân dài Camila Morrone. Hai người đã đưa nhau về ra mắt gia đình và lập kế hoạch cho lễ cưới.

"Họ nghiêm túc nghĩ về tương lai và muốn ổn định cuộc sống. Leo thường muốn tụ tập bạn bè, nhưng vì bị cách ly, anh chủ yếu quấn quýt Camila. Họ đã ở bên nhau quá lâu trong mùa dịch, giúp cho quan hệ phát triển khắng khít hơn", tờ People viết.

Ngôi sao lừng lẫy của Hollywood lộ thân hình sa sút phong độ ở tuổi 46. Người hâm mộ khuyên anh nên chú trọng đến vẻ ngoài bằng cách chăm tập thể dục để giảm bớt vòng bụng ngấn mỡ.

Johnny Depp

Năm 2020 với Johnny Depp vô vàn sóng gió. Tài tử mất vài tháng trời để cố chứng minh News Group Newspaper (NGN), công ty mẹ của The Sun, xuất bản bài báo gọi anh là "kẻ đánh vợ" là sai trái.

Nhưng bước đi này đã thất bại.

Andrew Nicol - thẩm phán của Tòa án tối cao London (Anh) - căn cứ vào bằng chứng thu được đã tuyên án tài tử Cướp biển vùng Carribean bạo hành Amber Heard 12 trong tổng 14 lần tranh chấp.

Vị thẩm phán đồng thời bác bỏ đơn kháng cáo của Depp vì cho rằng "không có triển vọng thành công". "Bằng chứng trong phiên tòa đã nói lên sự thật. Hơn nữa, luật sư của Johnny không tìm ra lý do thuyết phục để kháng cáo", Nicol phát biểu.

Khoản bồi thường 840.000 USD phí pháp lý cho NGN vẫn đang chờ được Johnny Depp thanh toán. Nhiều khả năng trong phiên xử tại Mỹ sắp tới anh lại thua vợ cũ.

Steven Heffer - trưởng phòng Truyền thông và Quyền riêng tư của công ty luật Collyer Bristow - lắc đầu trước hướng đi đầy tuyệt vọng của Depp. Tài tử tốn quá nhiều công sức và tiền bạc nhưng nay đến vai diễn trong Fantastic Beasts 3 cũng để vuột mất.

Hãng Warner Bros. xác nhận loại Depp khỏi Fantastic Beasts 3 và giao lại vai phù thủy hắc ám Grindelwald cho Mads Mikkelsen. Tuy mới chỉ thực hiện một cảnh cho Fantastic Beasts 3, anh vẫn sẽ nhận đủ khoản cát-xê theo hợp đồng là 10 triệu USD .

Amber Heard mở tiệc ăn mừng khi Johnny Depp thua kiện. Ảnh: Los Angeles Times.

Khép lại vụ kiện, Johnny Depp bị khán giả tấn công vì xuất hiện trong TVC quảng cáo sản phẩm mới của Dior. Từ lâu, Depp là gương mặt đại diện dòng nước Sauvage cho nhà mốt Pháp.

Nỗ lực duy nhất để Depp cứu vớt hình ảnh có lẽ phải chờ đến thời điểm Minamata công chiếu vào tháng 2/2021. Bộ phim lấy chủ đề thảm họa môi trường Nhật Bản đã ra mắt ở Liên hoan phim Quốc tế Berlin hồi tháng 2 nhưng phải dời lịch trình chiếu khá lâu.

The Guardian, The Hollywood Reporter, Variety chê kịch bản phim rập khuôn nhưng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất thiên tài của Johnny Depp.

"Johnny Depp trong vai nhiếp ảnh gia nổi tiếng W. Eugene Smith là điều tuyệt vời nhất của Minamata. Anh như thể át chủ bài của tác phẩm với ngoại hình lạ lẫm”, Deborah Young của tạp chí The Hollywood Reporter khen ngợi.

Minamata theo hành trình đi tới thành phố cùng tên tại Nhật Bản của W. Eugene Smith, nơi sức khỏe người dân địa phương đang bị tàn phá nặng nề vì ngộ độc thủy ngân từ những hóa chất một nhà máy gần đó xả vào nguồn nước.

Nhờ sự giúp đỡ của phiên dịch viên và dân địa phương, Eugene Smith đã lật tẩy những hành vi vô trách nhiệm của tập đoàn Chisso trong suốt nhiều thập kỷ.