Na In Woo thay vai của tài tử Ji Soo

Na In Woo được chọn tham gia dự án "River Where the Moon Rises". Anh thay thế Ji Soo.

Ngày 5/3, Naver đưa tin nam diễn viên Na In Woo là người được chọn thay thế Ji Soo trong River Where the Moon Rises.

Vì bê bối đời tư quấy rối tình dục, bắt nạt, đánh đập bạn học trong quá khứ, Ji Soo đã bị cắt vai. Sau khi cân nhắc, nhà sản xuất của River Where the Moon Rises chấp nhận tổn thất, loại nam diễn viên ra khỏi dự án để quay lại.

Na In Woo thay thế Ji Soo (phải). Ảnh: Naver.

Ê-kíp ban đầu dự định quay các cảnh tiếp theo vào ngày 5/3, nhưng kế hoạch bị hủy bỏ vì scandal của Ji Soo. Phim đã hoàn thành các cảnh quay tới tập 18. Cá nhân Ji Soo cũng đã diễn xong 95% phân đoạn của mình. Hiện tại, việc diễn viên thay thế xuất hiện từ tập bao nhiêu chưa được quyết định.

River Where the Moon Rises là bộ phim truyền hình Hàn Quốc với sự tham gia của Kim So Hyun, Ji Soo, Lee Ji Hoon, Choi Yu Hwa. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Công chúa Pyeonggang ra mắt năm 2010 của đạo diễn kiêm biên kịch Choi Sagyu. Phim hiện phát sóng được 6 tập và có tỷ suất người xem khá cao.

Na In Woo sinh năm 1994. Anh nổi tiếng sau thành công của bộ phim truyền hình Mr. Queen (Chàng hậu). Na In Woo gây ấn tượng với vai nam phụ Kim Byung In, phản bội cha để bảo vệ biểu muội So Yong (Shin Hye Sun đóng), cuối cùng chết trong cô độc.