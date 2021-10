Mỹ vứt bỏ hơn 15 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Mỹ đã phí phạm hàng triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong khi nhiều nơi khác trên thế giới đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng.

Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy hơn 15 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 bị vứt bỏ ở Mỹ trong khoảng thời gian tháng 3-9. Một cuộc điều tra riêng biệt khác phát hiện một triệu liều bị bỏ phí ở 10 bang từ tháng 12/2020 tới tháng 7 vừa qua, theo Guardian.

Các bang ở Mỹ tiếp tục phải hủy bỏ những liều vaccine chưa được sử dụng. Bang Louisiana đã vứt bỏ 224.000 liều vaccine, tăng gấp ba lần kể từ cuối tháng 7, dù bang này đang hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ tư.

Một số liều vaccine nằm trong các lọ đã mở và chưa dùng hết, nhưng hơn 20.000 liều phải vứt bỏ do quá hạn sử dụng.

Hàng nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 được cho là bị bỏ phí mỗi ngày tại bang Wisconsin. Ở các bang Alabama và Tennessse, số vaccine bị phí phạm lần lượt là 65.000 và gần 200.000.

Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy ít nhất 15 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 bị vứt bỏ ở Mỹ trong khoảng thời gian tháng 3-9. Ảnh: Rex/Shutterstock

Số liều vaccine bị vứt bỏ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số vaccine được tiêm ở các bang, chẳng hạn ở bang Louisiana, 4,4 triệu liều đã được tiêm chủng thành công.

Tuy nhiên, thông tin này được công bố trong bối cảnh hàng triệu người trên thế giới vẫn đang chờ đợi được tiêm mũi đầu tiên. Tính đến tháng 7, mới chỉ có 1% dân số ở các nước thu nhập thấp được tiêm liều vaccine Covid-19 đầu tiên, so với hơn 50% người dân ở một số nước thu nhập cao.

Nhiều vaccine bị bỏ phí nằm trong kho của các hãng dược phẩm. Hồi tháng 5, hai chuỗi cửa hàng dược phẩm đã hủy bỏ lượng vaccine nhiều hơn tất cả bang, vùng lãnh thổ và cơ quan liên bang Mỹ gộp lại, chiếm gần ba phần tư số liều vaccine bị phí phạm.

Ít nhất 7,6 triệu trong tổng số 15 triệu liều vaccine bị vứt bỏ thuộc sở hữu của 4 tập đoàn lớn gồm Walgreens, CVS, Walmart và Rite Aid.

Việc bỏ phí vaccine xuất phát từ nhiều lý do: Có thể do lọ vaccine bị nứt hoặc không đủ liều lượng, có khi do kim tiêm hoặc tủ lạnh bảo quản bị hỏng. Trong nhiều trường hợp, người dân không đến tiêm như lịch hẹn, khiến liều vaccine dành cho họ phải bỏ đi.

Khi tiến độ tiêm chủng trên toàn nước Mỹ bắt đầu chững lại sau thời kỳ đỉnh điểm vào giữa tháng 4, vấn đề vaccine hết hạn sử dụng trước khi được tiêm trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là trong bối cảnh sự chần chừ tiêm chủng của nhiều người ở Mỹ đáng ngại hơn so với dự kiến.

Trước tháng 6, chỉ có hơn 2 triệu liều vaccine bị bỏ phí, theo NBC News. Con số này đã tăng vọt gấp 6 lần sau mùa hè.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy sử dụng kho dự trữ vaccine của Mỹ để tiêm liều tăng cường, trong lúc vẫn còn không ít tranh cãi của các nhà khoa học về việc ai cần liều vaccine tăng cường.

Giới chức cũng phối hợp với những nhà sản xuất vaccine để cắt giảm số liều trong mỗi lọ vaccine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ ba vào ngày 27/9. Ảnh: AP.

Chính quyền của Tổng thống Biden cam kết tiêm chủng cho 70% dân số thế giới vào năm 2020 và tài trợ hàng triệu liều vaccine cho các nước.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn đang chật vật với nỗ lực tiêm chủng cho người dễ tổn thương và lực lượng tuyến đầu, trong khi người dân Mỹ từ chối tiêm chủng.

Các nhà sản xuất cũng nên mở rộng quy mô sản xuất để giải quyết tình trạng thiếu hụt toàn cầu, chính quyền Mỹ nhấn mạnh.

