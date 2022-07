Mỹ vẫn theo đuổi 'mơ hồ chiến lược' về Đài Loan

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hôm 22/7 khẳng định ông Joe Biden cam kết theo đuổi chính sách “mơ hồ chiến lược” trong vấn đề Đài Loan, bất chấp các bình luận trước đó của tổng thống.

“Khi nói đến Đài Loan nói chung, chính sách trong mọi chính quyền, cả bằng văn bản hay hành động thực tế, đều chứa đựng rất nhiều mặt”, South China Morning Post dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan phát biểu tại Diễn đàn An ninh ở Aspen ở Colorado, giải thích lý do một số nhận xét của ông Biden nghe có vẻ mâu thuẫn.

“Bằng cách nào đó, chính sách mơ hồ giúp chúng tôi duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan trong nhiều thập niên”, ông Sullivan nói thêm.

Ông Sullivan đã nhắc lại một số phát biểu trước đây của ông Biden về vấn đề Đài Loan, trong đó có lần hồi tháng 5, tổng thống nói Mỹ có nghĩa vụ phải bảo vệ hòn đảo về mặt quân sự nếu Đài Loan bị tấn công.

Là một phần thuộc Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Mỹ cam kết cung cấp số lượng vật phẩm và dịch vụ quốc phòng cần thiết để Đài Loan duy trì khả năng tự vệ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP.

Phát biểu của ông Sullivan được đưa ra trong bối cảnh có thông tin Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có kế hoạch thăm Đài Loan vào tháng tới. Chính ông Biden nói rằng quân đội Mỹ “không nghĩ đây là ý tưởng tốt vào thời điểm hiện tại”.

Bà Pelosi cho biết chưa nghe về bình luận của ông Biden. Bà cũng từ chối cho biết có thực hiện chuyến thăm hay không.

Thông tin này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 19/7 cảnh báo Mỹ sẽ "gánh chịu mọi hậu quả" và đối mặt "các biện pháp mạnh mẽ" nếu bà Pelosi tới thăm Đài Loan. Ông Triệu nói sự kiện sẽ "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc".