Dự kiến đến ngày 25/6, chính phủ Mỹ sẽ giải trình tài liệu về những lần nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO).

Sự xuất hiện của UFO đã gây ra nhiều tò mò và tranh cãi trong hàng chục năm qua. Sau khi nhiều video ghi lại UFO được Lầu Năm Góc xác nhận có thật, ngày càng nhiều người Mỹ tin rằng chính phủ đang che giấu sự thật phía sau các UFO.

Trong tuần này, nhiều thông tin sẽ được tiết lộ khi chính phủ Mỹ giải trình tài liệu chưa được phân loại về những lần nhìn thấy UFO. Đây là điều khoản bắt buộc trong gói chi tiêu và cứu trợ Covid-19 được cựu Tổng thống Donald Trump ký trước khi rời nhiệm sở.

Chính phủ Mỹ dự kiến công bố tài liệu chậm nhất đến ngày 25/6. Theo CNET, đây là sự kiện được giới khoa học, truyền thông và công chúng quan tâm.

Báo cáo được chờ đón về UFO sắp được chính phủ Mỹ giải trình. Ảnh: CNET.

14 năm nghiên cứu về UFO

Trong hơn 20 năm, các phi công và quân nhân Mỹ đã nhiều lần nhìn thấy vật thể lạ trên bầu trời. Chúng thường được gọi là UFO (Unidentified Flying Object, vật thể bay không xác định) hay UAP (Unidentified Aerial Phenomena, hiện tượng trên không không xác định). Trong khi UFO chỉ các vật thể hữu hình, UAP là hiện tượng có thể được giải thích do trục trặc kỹ thuật hoặc môi trường.

Báo cáo về những lần nhìn thấy UFO của phi công và quân nhân được gửi đến các thành viên Quốc hội Mỹ, thúc đẩy nghiên cứu nghiêm túc về các vật thể. Thượng nghị sĩ Harry Reid, khi đó là lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Mỹ đã góp công lớn khi bảo trợ cho Chương trình Nhận dạng Hiểm hoạ Hàng không Vũ trụ Tiên tiến (AATIP) của Lầu Năm Góc từ 2007-2012.

Đến năm 2017, Giám đốc AATIP Luis Elizondo tuyên bố rời chính phủ để gia nhập To the Stars, công ty về hàng không vũ trụ, khoa học và giải trí do nghệ sĩ guitar Tom DeLonge, cựu thủ lĩnh ban nhạc Blink-182, đồng sáng lập.

Cũng trong năm 2017, Elizondo tiết lộ 3 đoạn video cho thấy lực lượng quân đội Mỹ chạm trán UFO. Đến năm 2020, Hải quân Mỹ xác nhận các video trên có thật.

Sau đó, Thượng nghị sĩ Marco Rubio bổ sung điều khoản vào dự luật trợ cấp, yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ làm việc với các nhóm quân đội, tình báo để giải trình về "các UAP, bao gồm vật thể chưa xác định quan sát được trong không khí".

Yêu cầu của Rubio chỉ ra 2 đơn vị cần cung cấp dữ liệu, gồm Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ và Lực lượng Đặc nhiệm Hiện tượng Không xác định Trên không (UAPTF).

Hình ảnh UFO được ghi lại bằng camera hồng ngoại trên máy bay Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Có gì trong bản báo cáo?

Dù chưa biết chính xác, nhiều nguồn tin cho biết nội dung báo cáo sẽ không thay đổi quan điểm cơ bản của chúng ta về vũ trụ. Bản báo cáo có thể kết luận rằng không tìm ra bằng chứng UAP (hay UFO) mà lực lượng quân đội nhìn thấy là công nghệ tiên tiến bí mật của Mỹ, hoặc tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, chưa thể loại trừ giả thuyết chúng được điều khiển từ hành tinh khác.

Điều đó cho thấy dưới quan điểm của nhóm tình báo, các UFO có thể là hiện tượng không xác định, chỉ là vật thể thông thường, có nguồn gốc từ nước ngoài hoặc sở hữu tư.

Tuy được yêu cầu công khai, báo cáo sẽ bao gồm phụ lục phân loại. Theo New York Times, phụ lục này không chứa bằng chứng về việc UFO của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, việc các quan chức không công khai phụ lục có thể dấy lên giả thuyết rằng chính phủ Mỹ đang giấu điều gì đó trước công chúng.

Bên cạnh người ngoài hành tinh, yếu tố khác khiến Rubio và các quan chức kêu gọi công khai báo cáo liên quan đến địa chính trị và an ninh quốc gia. Thượng nghị sĩ từ bang Florida yêu cầu đánh giá việc các UFO "có thể đến từ một hoặc nhiều đối thủ nước ngoài".

Hình ảnh ghi lại vật thể hình tam giác bay lơ lửng trên tàu USS Russell năm 2019. Ảnh: Jeremy Corbell.

Các quan chức Mỹ đã phân tích khả năng UFO là công nghệ của nước đối thủ, có thể là Nga hoặc Trung Quốc, những quốc gia đang thử nghiệm công nghệ siêu thanh.

Trong khi Nga đầu tư mạnh vào vũ khí siêu thanh để vượt qua công nghệ phòng thủ tên lửa của Mỹ, Trung Quốc đã trình diễn một số vũ khí siêu thanh trong các buổi duyệt binh. Nếu UFO thực sự đến từ Trung Quốc hoặc Nga, điều đó cho thấy công nghệ siêu thanh của 2 nước này đã vượt xa trình độ quân sự của Mỹ.

Chính phủ Mỹ có thể công bố báo cáo vào bất cứ lúc nào, đến 25/6 là hạn chót. Báo cáo có thể được đăng tải trên các ủy ban tình báo của Quốc hội Mỹ, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia hoặc từ một quan chức trong ủy ban.