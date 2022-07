Mỹ nhân xuất hiện chớp nhoáng trong 'Thor 4'

Vai diễn giúp Indiana trở thành cái tên quen thuộc với nhiều người là Matilda Hunter trong vở Home and Away - tác phẩm đầu tiên cô đóng cùng Chris Hemsworth. Nữ diễn viên còn nổi tiếng với vai Bella Hartley (ngoài cùng bên phải) trong phim H2O: Just Add Water và Emmaline Robinson trong Blue Lagoon: The Awakening. Ảnh: Pinterest.