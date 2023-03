Mỹ nhân nhà JYP vụt sáng nhờ vai phản diện đầu tiên

Sở hữu cả ngoại hình lẫn tài năng song sự nghiệp diễn xuất của Shin Ye Eun lại không thuận lợi. Phải đến vai phản diện đầu tay trong “The Glory”, cô mới thực sự tỏa sáng.

Từng là thực tập sinh trong nhóm nhạc nữ nhà JYP, nhưng Shin Ye Eun cuối cùng lại lựa chọn diễn xuất. Nói về quyết định của mình, nữ idol chia sẻ: "Ban đầu, tôi tiếp bước chị gái theo học chuyên ngành âm nhạc cổ điển. Kỳ thi tuyển sinh cấp 3, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về những gì mình muốn làm. Ông nội vốn là diễn viên nên tôi bén duyên với nghiệp diễn từ ​​rất sớm. Trong thâm tâm, tôi biết bản thân ước mơ gì. Bởi vậy, tôi đã chọn diễn xuất”.

Shin Ye Eun từng là thực tập sinh idol nhưng quyết định lựa chọn con đường diễn xuất. Ảnh: Naver.

Theo Naver, sao nữ sinh năm 1998 là một trong số ít diễn viên dưới trướng JYP Entertainment. Ngoài tài năng đa dạng, vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết giúp cô được công ty kỳ vọng trở thành mỹ nhân thế hệ mới nối tiếp Suzy.

Tài sắc vẹn toàn nhưng lận đận với diễn xuất

Sau khi xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng với tư cách là một diễn viên thông qua series phim chiếu mạng A-Teen năm 2018, ngoại hình sáng cùng bệ phóng công ty vững chắc giúp Shin Ye Eun có ngay vai chính trong phim truyền hình của tvN - He Is Psychometric. Ngay từ khi công bố dự án, He Is Psychometic được quảng bá là tác phẩm độc đáo với đề tài hài lãng mạn nhưng có nhiều yếu tố kinh dị, giật gân.

Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình của cặp nghệ sĩ nhà JYP Shin Ye Eun và Park Jin Young - thành viên nổi tiếng nhất nhì GOT7. Tuy nhiên sau khi lên sóng, rating của phim lại khá ảm đạo, chỉ dao động trong khoảng 2-3%.

Ngoại hình sáng cùng bệ phóng công ty vững chắc giúp Ye Eun nhanh chóng được giao đảm nhận vai chính trong các phim truyền hình. Ảnh: Naver.

Năm 2020, Shin Ye Eun tiếp tục nỗ lực chinh phục khán giả qua vai chính tiếp theo trong Meow, The Secret Boy của đài KBS2. Bộ phim này đánh dấu sự hợp tác của bộ đôi visual Shin Ye Eun và Kim Myung Soo (L). Dù có idol đình đám, tỉ suất người xem vẫn không khả quan hơn. Lý do được người xem đưa ra là phần kịch bản quá cũ và diễn xuất của nam nữ chính không có sự ăn nhập. Tác phẩm này đạt Tỷ suất trung bình 0,8 % - rating thấp kỷ lục của đài KBS.

Cùng năm, Shin Ye Eun quyết tâm “phục thù” với vai chính trong bộ phim thanh xuân More Than Friends. Khi quay tác phẩm này, nữ diễn viên thường dành phần lớn thời gian, bắt đầu từ sáng sớm hôm trước về trở về nhà vào tờ mờ sáng hôm sau để nghiên cứu kịch bản và thực hành diễn xuất. Đóng cặp cùng Ye Eun trong dự án này là nam thần nhóm WANNA ONE – Ong Seong Woo. Với mức độ nổi tiếng của cặp nam – nữ chính khi đó, More Than Friends được nhiều khán giả trẻ đón đợi.

Tuy nhiên, bộ phim lại gây thất vọng không chỉ vì kịch bản lộn xộn, thiếu hấp dẫn mà còn làm xấu đi hình tượng nam, nữ chính xây dựng trong mắt công chúng. Dù được ưu ái chiếu vào khung giờ vàng, More Than Friends vẫn không thoát khỏi kết cục thất bại.

So với những bộ phim truyền hình trước đó của JTBC, tác phẩm này phải chịu rating thấp thảm hại thậm chí không thể vượt qua con số 1%. Sự nghiệp không suôn sẻ khiến Ye Eun cảm thấy thất vọng và tự trách móc bản thân. Khi gặp lại người bạn Moon Ga Young và chia sẻ về những khó khăn phải trải qua trong diễn xuất, nữ diễn viên sinh năm 1998 đã bật khóc: "Tôi nên làm gì với bộ phim đây? Tôi thực sự không thể ngủ được. Tôi nghĩ mình điên mất".

Sở hữu cả tài lẫn sắc song sự nghiệp diễn xuất của Shin Ye Eun lại không đạt được thành công xứng đáng, thậm chí cô còn bị gọi là "thuốc độc rating”. Sau loạt thất bại liên tiếp, cô phải tạm ngưng đóng phim và chỉ tham gia làm MC cho một số chương trình âm nhạc, radio.

Nữ diễn viên nhà JYP liên tiếp gặp thất bại khi đóng cặp cùng loạt nam thần đình đám Kpop. Ảnh: Naver.

Năm 2022, sau một thời gian vắng bóng, Ye Eun tái xuất với khán giả truyền hình trong mùa 2 của Yumi’s Cells. Thế nhưng ở bộ phim này, cô chỉ đảm nhận vai phụ - đối thủ của nữ chính do Kim Go Eun đảm nhận. Tuy vậy, màn thể hiện của sao nữ nhà JYP lại nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Theo Naver, việc trở lại với một vai phụ để tìm lại cảm xúc nghệ thuật là hướng đi đúng đắn của Shin Ye Eun. Nữ diễn viên chia sẻ cô cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với sự thành bại của phim. Bởi vậy, cô cần nghiêm khắc và kỹ lưỡng hơn trong mọi quyết định.

Vụt sáng nhờ vai phản diện đầu tiên

Quyết định thử sức với tuyến nhân vật hoàn toàn khác, Shin Ye Eun ngay lập tức nhận được sự chú ý của khán giả nhờ màn nhập vai ấn tượng trong tác phẩm The Glory. Bộ phim của Netflix kể về Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) – một người phụ nữ phải từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư để tìm cách trả thù những kẻ từng bạo hành mình thời trung học.

Ngay từ những ngày đầu lên sóng, The Glory đã lọt top 10 phim truyền hình hay nhất trên Netflix toàn cầu (thể loại không phải tiếng Anh). Theo đó, mức độ nổi tiếng của dàn diễn viên cũng tăng lên nhanh chóng.

Danh tiếng của Shin Ye Eun bắt đầu trở nên phổ biến từ sau vai ác nữ Park Seo Jin thời trẻ trong The Glory. Ảnh: Naver.

Trong phim, Ye Eun đảm nhận vai ác nữ Park Seo Jin thời trẻ. Dù ít xuất hiện, cô lại trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong phim. Có ý kiến cho rằng diễn xuất của ngôi sao nhà JYP trong những cảnh hành hung và đe dọa bạn học khiến người xem phải rùng mình ớn lạnh.

Không phải hình ảnh nữ chính hiền lành, trong sáng thường thấy, ở bộ phim này, ngôi sao sinh năm 1998 đã hoàn toàn “lột xác”. Từ biểu cảm đến giọng nói, cử chỉ của Ye Eun đều lột tả chân thực những đặc trưng của nhân vật Park Yeon Jin thời trẻ.

Sau thành công của vai phản diện đầu tiên, Shin Ye Eun được đạo diễn The Secret Romantic Guesthouse giao cho vai chính Yoon Dan Oh - người từng được sống trong nhung lụa nhưng nay lại phải cố gắng điều hành nhà trọ Ihwawon Inn. Dan Oh có mối quan hệ đặc biệt với 3 vị học giả đào hoa mang trong mình những bí mật sâu kín. Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau đi tìm Lee Seol - người đã mất tích từ 13 năm trước.

Theo đạo diễn phim chia sẻ, hình tượng nhân vật Yoon Dan Oh trong phim có nhiều điểm tương đồng với Shin Ye Eun ngoài đời, đặc biệt ở ngoại hình đáng yêu, lanh lợi. Với diễn xuất tỏa sáng trong The Glory, vai diễn trong The Secret Romantic Guesthouse lần này vừa là thách thức cũng là cơ hội để mỹ nhân nhà JYP chứng tỏ sức hút và năng lực của bản thân. Phim sẽ chính thức lên sóng vào cuối tháng 3 trên KBS.