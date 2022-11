Mỹ nhân 'Khanh khanh nhật thường' tỏa sáng

Điền Hi Vi đang là nữ chính trong phim cổ trang "Khanh khanh nhật thường". Dự án gây sốt với nội dung hài hước, diễn xuất của người đẹp được lòng khán giả.

Điền Hi Vi dễ thương, diễn xuất tự nhiên. Ảnh: Sina

Sina đưa tin dự án Khanh khanh nhật thường (tên cũ Tân Xuyên nhật thường) đang gây chú ý nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Chỉ sau 6 ngày lên sóng, phim cổ trang do Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi diễn chính nhận được khen ngợi của khán giả và đạt những thành tích tốt, vượt qua cả phim của Dương Mịch, Trần Phi Vũ.

Món ăn lạ miệng

Theo Baidu, Khanh khanh nhật thường xây dựng một thế giới cổ đại giả tưởng. Trong đó, mọi người chia nhau sống tại các Xuyên, Tân Xuyên là trung tâm, thống trị tất cả. Tại đây có luật lệ, mỗi Xuyên sẽ gửi các thiếu nữ tới Tân Xuyên, tham gia liên hôn, gả cho các thiếu chủ của Tân Xuyên.

Nữ chính Lý Vy (Điền Hi Vi) ngoại hình xinh đẹp, nhưng xuất thân từ một Xuyên không có tài nguyên, không có địa vị nên không được coi trọng. Nàng chỉ muốn sống an nhàn ở quê hương, vì vậy tìm mọi cách để bị loại khỏi cuộc tuyển chọn.

Nhưng nam chính Doãn Tranh cũng là người muốn giấu tài, nên quyết định lựa chọn cô gái không có gì nổi trội Lý Vy. Cả hai từ chỗ bị ép buộc sống chung, ngày càng thấu hiểu và sát cánh bên nhau.

Theo Sina, điểm sáng của Khanh khanh nhật thường là màu phim đẹp, trang phục lộng lẫy, bối cảnh được đầu tư chỉn chu. Bên cạnh đó, tình tiết phim hài hước với các nhân vật thú vị, thích hợp để giải trí.

Điền Hi Vi ghi dấu ấn với dự án cổ trang Khanh khanh nhật thường. Ảnh: iQIYI

Phim không khai thác các cảnh tranh đấu gia tộc gay cấn mà được giải quyết một cách vui vẻ, khác biệt với những dự án cổ trang mang không khí nặng nề.

Ngoài hai nhân vật chính, dàn diễn viên phụ tham gia trong phim cũng giúp giữ chân khán giả nhờ những màn cãi cọ dí dỏm, không suy nghĩ và hành động theo lối thông thường. Tình cảm của nam nữ chính phát triển tự nhiên, gây xúc động.

Do đó, sau 6 ngày phát sóng, Khanh khanh nhật thường nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng độ hot những phim đang chiếu trên Khốc Vân, Vân Hợp, Cốt Đóa, Maoyan, Lighthouse... vượt qua bộ phim cũng được yêu thích trước đó là Chiếc bật lửa và váy công chúa (Tên khác Chiếu sáng anh, sưởi ấm em). Bộ phim cũng vượt qua tác phẩm Cảm ơn bác sĩ của Dương Mịch về chỉ số thảo luận Datawin và lượt xem hiệu quả trên Vân Hợp.

Theo Sina, với dàn diễn viên không có nhiều ngôi sao, chỉ có nam chính Bạch Kính Đình được biết đến rộng rãi hơn, Khanh khanh nhật thường được coi là "hắc mã" trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ dịp cuối năm.

Điền Hi Vi bật lên

Trong thành công của phim, không thể không nhắc tới màn thể hiện được đánh giá cao của nữ chính Điền Hi Vi. Mỹ nhân sinh năm 1997 nhận nhiều lời khen ngợi nhờ cách diễn hài hước, tự nhiên, vóc dáng xinh đẹp, khả năng đọc thoại hay.

Trước đó, một số khán giả cho rằng Điền Hi Vi có điểm mạnh là vẻ đẹp ngọt ngào, ngoại hình dễ thương. Tuy nhiên, khuyết điểm của cô là đôi mắt to quá mức, dễ dẫn đến tình trạng trợn mắt. Diễn xuất của Điền Hi Vi không đơ cứng, nhưng cách lựa chọn nhân vật của cô bị đánh giá một màu. Các vai diễn của Điền Hi Vi đều có tính cách lý lắc.

Trong Khanh khanh nhật thường, nữ diễn viên thể hiện lối diễn xuất thu hút, không kém cạnh các đàn anh đàn chị. Người đẹp được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh cũng chuyên trị các vai diễn em gái dễ thương và rất thành công.

Nhờ thành công của Khanh khanh nhật thường, Điền Hi Vi cũng có thêm bước tiến dài trong sự nghiệp, cạnh tranh vị trí tiểu hoa đán 9X nổi bật cùng Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc. Tài năng của Điền Hi Vi được nhận xét là nổi trội so với các đồng nghiệp cùng lứa ở Cbiz.

Điền Hi Vi bứt phá trong cuộc đua của các tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 tại Cbiz. Ảnh: Weibo

Điền Hi Vi sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô được biết đến nhiều với vai diễn Hoàng Tranh Tử trong bộ phim thanh xuân học đường Chúng ta đáng yêu như thế. Đây là một trong những phim về tuổi học trò được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc.

Nữ diễn viên tích góp danh tiếng thông qua các dự án phim như Đợi em trong tháng năm đằng đẵng, Cẩm Tú Nam Ca, Sủng vật thiếu tướng quân của ta, Nhân duyên đại nhân xin dừng bước. Điền Hi Vi được yêu thích nhờ ngoại hình sáng, vóc dáng quyến rũ, nụ cười dễ mến, giống hình tượng "em gái nhà bên".

Hiện tại, Điền Hi Vi mới chỉ được giao vai nữ chính trong các dự án chiếu trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, với thành tích của phim Khanh khanh nhật thường, Điền Hi Vi có thể nhận được những dự án tốt hơn. Theo Sina, Điền Hi Vi có tiềm năng phát triển mạnh nhờ sự lăng xê của quản lý giỏi Công Ngọc Hàm, từng hỗ trợ Đặng Luân, Lý Thấm...

Hồi tháng 5, mỹ nhân 25 tuổi đóng vai chính Lý Ngọc Hồ trong phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý phiên bản mới. Đây là vai diễn để đời của nữ diễn viên Huỳnh Dịch.

Ngoài ra, cô đang tham gia phim cổ trang Điền canh kỷ, chuyển thể từ tiểu thuyết Trọng sinh tiểu địa chủ của Nhược Nhan. Bạn diễn của Điền Hi Vi là Tăng Thuấn Hy.

Theo Sina, Điền canh kỷ cũng thuộc thể loại điền văn (truyện về làm ruộng, cuộc sống gia đình). Loại phim này có nội dung hài hước, nhẹ nhàng, là thế mạnh của Điền Hi Vi, đồng thời cũng được khán giả yêu thích.

Mỹ nhân sinh năm 1997 đang muốn ghi dấu ấn, trở thành cái tên hot của dòng phim này, giống như Triệu Lộ Tư từng tham gia nhiều dự án phim xuyên không và được gọi là "thánh nữ xuyên không". Đây là hướng đi thông minh, ít sự cạnh tranh, thích hợp với độ tuổi của Điền Hi Vi, phù hợp với khả năng nhận phim hiện tại của nữ diễn viên, giúp cô tạo dấu ấn riêng giữa rừng mỹ nhân trẻ.