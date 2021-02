Mỹ nhân Hàn từng bị chê diễn xuất thảm họa suốt 10 năm

Một thập kỷ là quãng thời gian IU đã trải qua để đi đến những thành tích đáng nhớ với tư cách diễn viên. Cô từng bị đánh giá là không hợp đóng phim. Song, mọi chuyện giờ đã khác.

Đầu tháng 2, truyền thông Hàn đưa tin IU sẽ hợp tác với loạt sao thực lực gồm Song Kang Ho, Kang Dong Won, Bae Doo Na trong bom tấn điện ảnh Baby, Box, Broker. Đây là một bước ngoặt quan trọng trên con đường diễn xuất kéo dài 10 năm của nữ diễn viên.

IU không phải là gương mặt có khả năng thiên bẩm đủ để thành công ngay từ một hay hai bộ phim đầu tiên. Hành trình khẳng định năng lực với tư cách diễn viên của cô chứa đựng nhiều thăng trầm.

Gần 10 năm bị gán mác "bình hoa di động"

IU (tên thật: Lee Ji Eun) là một giọng ca tài năng của giới âm nhạc Hàn. Bắt đầu từ cuối thập niên 2000, ngôi sao 28 tuổi đã nổi lên như một hiện tượng trên sân khấu âm nhạc xứ kim chi.

Nếu như ở mảng âm nhạc, IU được trời phú cho một giọng hát nội lực và sớm gặt hái quả ngọt thì ở mảng diễn xuất, cô không may mắn như vậy. Những ngày đầu đóng phim, dù được o bế bằng suất diễn chính, cô vẫn chật vật trong việc thể hiện năng lực. IU từng bị gán mác “bình hoa di động” và bị đánh giá là không phù hợp với màn ảnh.

Thời gian đầu lấn sân sang mảng diễn xuất, khả năng nhập vai của IU chưa được đánh giá cao.

Năm 2011, nữ diễn viên có vai diễn đầu tay ở phim truyền hình Dream High. IU vào vai Kim Pil Sook - một nữ sinh trung học thừa cân, hay xấu hổ và nuôi mơ ước trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Theo Chosun Ilbo, thời điểm ấy, IU thừa nhận cô hoài nghi và chưa sẵn sàng diễn xuất. Chỉ đến khi biết được vai Kim Pil Sook yêu cầu diễn viên biết hát, cô mới tự tin nhập vai và xem Dream High là một trải nghiệm thú vị.

Ở Dream High, IU thể hiện tinh thần lăn xả cho vai diễn bằng cách không ngại hóa trang khiến bản thân trở nên kém sắc. Song, khả năng diễn xuất của ngôi sao 28 tuổi chưa được đánh giá cao. Trong những dự án tiếp theo như You Are the Best, Bel Ami (2013), IU bị rập khuôn về cách chọn vai. Cô đóng khung bản thân với kiểu nhân vật trong sáng, ngọt ngào.

Đến Producers (2015), IU hợp tác cùng dàn sao tên tuổi gồm Cha Tae Hyun, Gong Hyo Jin, Kim Soo Hyun. Vai diễn của IU là Cindy - một ca sĩ tài năng, cá tính. Producers là một trong những dự án được mong đợi nhất năm 2015. Kết quả, rating phim tương đối tốt, nhưng phản hồi mà khán giả dành cho diễn xuất của IU chẳng mấy tích cực.

Năm ấy, trên diễn đàn Pann xuất hiện một bài thảo luận có tựa đề “Đừng bênh vực cho diễn xuất của IU”. Bên dưới chủ đề đó, nhiều cư dân mạng để lại bình luận tiêu cực về việc ngôi sao 28 thiếu kỹ năng diễn xuất và thường là “hố đen” của một bộ phim.

IU mất gần 10 năm bị gán mác "bình hoa di động".

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016) có lẽ là tác phẩm khiến công chúng hoài nghi sâu sắc về mối duyên giữa IU và màn ảnh. Suốt thời gian phim phát sóng, nữ diễn viên liên tục bị chê bai do khả năng biểu cảm nghèo nàn. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn đặt câu hỏi rằng với kỹ năng diễn xuất non kém như vậy, tại sao IU luôn được giao vai chính trong các dự án phim lớn?

Bứt phá sau 10 năm bị chê bai

IU không để công chúng hoài nghi mãi. Hơn 2 năm sau ngày bị chỉ trích vì màn thể hiện kém cỏi trong Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, nữ diễn viên trở lại bằng hình ảnh gai góc hơn ở phim truyền hình My Mister (2018).

My Mister kể về chuyện tình khắc cốt ghi tâm giữa một cô gái 21 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi. Không còn gắn bó với kiểu vai trong sáng, ngọt ngào, IU hóa thân thành nhân vật có đời sống tinh thần gai góc, nhiều ẩn ức. My Mister có thành tích rating khiêm tốn, nhưng chính tác phẩm này đã cho ngôi sao 28 tuổi cơ hội chứng minh sự trưởng thành và mới mẻ trong diễn xuất.

Kể từ năm 2018, IU bắt đầu thể hiện sự tiến bộ về diễn xuất.

Bước chuyển mình đáng nhớ tiếp theo của IU có lẽ nằm ở Persona. Trong bộ phim này, nữ diễn viên phải khắc họa chân dung 4 nhân vật tương ứng 4 tính cách khác nhau. Không còn một màu, nhàm chán như trước, cô đã thể hiện trọn vẹn hình tượng 4 nhân vật đó suốt series phim.

Kể từ năm 2019, IU bước vào giai đoạn thăng hoa của nghiệp diễn với Hotel Del Luna. Đây là một trong 10 bộ phim truyền hình có rating cao nhất Hàn Quốc năm ấy. Vai diễn bà chủ khách sạn ma quái Jang Man Wol của IU cũng lọt top nhân vật được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ xứ kim chi 2019.

Hotel Del Luna là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của IU.

Sự tiến bộ trong diễn xuất của IU ở Hotel Del Luna được ghi nhận bằng một đề cử hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc mảng truyền hình tại giải thưởng danh giá Baeksang Arts Awards 2020. Ngôi sao 28 tuổi tranh giải Thị hậu với đàn chị dày dặn kinh nghiệm như Kim Hee Ae, Kim Hye Soo, Gong Hyo Jin, Son Ye Jin.

Dù không giành được chiến thắng cuối cùng, đề cử nói trên vẫn là mốc son trên con đường theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7 của IU. Đó cũng là thành tích mà hiếm có idol hay ca sĩ nào cùng tuổi cô đạt được khi đá chéo sân diễn xuất.

Có thể nói, từ 2018 cho đến nay, IU đã từng bước gỡ bỏ mác “bình hoa di động” thành công.

Cơ hội vươn xa trên màn ảnh rộng

Thành công của Hotel Del Luna và lần sải bước trên thảm đỏ Baeksang Arts Awards 2020 đã mở ra cơ hội tham gia những dự án tầm cỡ khác trong tương lai cho IU.

Gần đây nhất, cô xác nhận tham gia phim điện ảnh Baby, Box, Broker của đạo diễn huyền thoại Nhật Bản Hirokazu Kore-eda.

Hirokazu Kore-eda từng giành giải Jury Prize (giải của ban giám khảo) ở liên hoan phim Cannes 2013 cho phim Like Father, Like Son. Năm 2018, nhà làm phim này được tôn vinh tại Cannes với chiến thắng Cành cọ vàng nhờ tác phẩm giàu tính nhân văn Shoplifters.

IU sắp sửa có dự án điện ảnh lớn đầu tiên, hợp tác cùng dàn nghệ sĩ và đạo diễn tên tuổi.

IU sẽ sánh vai cùng dàn diễn viên tên tuổi gồm Song Kang Ho - ngôi sao của siêu phẩm Parasite, Kang Dong Won, Bae Doo Na. Chi tiết về vai diễn của cô chưa được thông báo.

Theo Korea Times, kịch bản của Baby, Box, Broker được “thai nghén” và hoàn thiện trong suốt 5 năm. Phim dự kiến khởi quay vào nửa đầu 2021.

Baby, Box, Broker là dự án điện ảnh lớn đầu tiên trong sự nghiệp của IU. Với việc hợp tác cùng đạo diễn và các tiền bối nổi tiếng trong nghề, IU có thể vươn xa trên màn ảnh rộng thay vì chỉ tập trung cho mảng truyền hình.