Mỹ nhân Hàn chuộng xăm hình nhỏ

Nếu hình cà chua bi được fan đoán dành cho Mina thì hình xăm trái tim dưới tai trái của Chaeyoung rất có thể muốn ám chỉ về Sana. Sana là một trong những thành viên tham gia sáng tác bài hát Shot thru the heart. Một số người lại cho rằng, hình xăm này thể hiện chính hit đình đám của TWICE. Ảnh: Kprofiles.