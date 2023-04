Mỹ nhân 9X làm 'nữ hacker'

Dù có kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, Ye Jin vẫn là gương mặt còn khá xa lạ với công chúng. Trước khi gia nhập ngành giải trí, Pyo Ye Jin làm tiếp viên hàng không cho hãng Korean Air trong khoảng hai năm. Cũng trong thời điểm đó, cô có cơ hội được thử sức với diễn xuất thông qua vai nhỏ trong bộ phim của đài MBC - Here Come Mr. Oh. Song vì thời lượng lên hình quá ít ỏi, cô chưa thể tạo được dấu ấn với khán giả.

Ở mùa 1, ngoài Go Eun, tuyến nhân vật nữ có sự xuất hiện của Esom trong vai công tố viên Kang Hana. Nhân vật này được xây dựng với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt. Bởi vậy, sự hiện diện của Pyo Ye Jin có phần mờ nhạt. Sang đến phần 2 khi phim không còn Kang Hana, Go Eun chính là nhân vật nữ chủ chốt duy nhất trong phim. Bởi vậy, cô có nhiều đất diễn và sự chú ý hơn.

Bên cạnh vai chính “nữ hacker” trong Taxi Driver 2, Ye Jin còn tham gia bộ phim cổ trang Our Blooming Youth cùng Park Hyung Sik và Jeon So Nee vơi vai nha hoàn Jang Ga Ram. Dù đảm nhận tuyến nhân vật phụ, nhiều ý kiến cho rằng cô được chú ý hơn cả nữ chính nhờ tạo hình trong trẻo, thanh thuần cùng lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên. Với hiệu ứng tích cực từ Taxi Driver 2 và Our Blooming Youth, Pyo Ye Jin được kỳ vọng sẽ có vai diễn bứt phá trong tương lai.

