Mỹ nam đổi đời nhờ 'All of Us Are Dead'

Từ năm 2020, Park Solomon đã ngừng sử dụng tên thật và chuyển sang dùng nghệ danh Lomon để thuận tiện cho việc đóng phim. Với danh tiếng có được từ All of Us Are Dead, người hâm mộ tin rằng anh sớm trở thành ngôi sao mới của điện ảnh Hàn Quốc. Sau thành công của bộ phim xác sống, nam diễn viên vừa nhận vai mới trong tác phẩm Third Person Revenge.