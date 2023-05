Mỹ muốn dùng căn cứ quân sự tại Papua New Guinea

Mỹ và Papua New Guinea đang hướng tới việc ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng ngay trong tháng 5, cho phép Washington sử dụng các sân bay và cảng biển tại đây.

Binh sĩ trên tàu USS Michael Murphy thăm Papua New Guinea năm 2018. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Thỏa thuận được xây dựng cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở hạ tầng, vùng đất, vùng nước tại Papua New Guinea, Nikkei Asia dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Papua New Guinea có đường biên giới trên đất liền chung với tỉnh Papua của Indonesia. Các địa điểm đang được Mỹ và Papua New Guinea thảo luận gồm sân bay Momote, sân bay quốc tế Jacksons, sân bay Nadzab, căn cứ hải quân Lombrum và một số địa điểm khác.

Mỹ sẽ bố trí sẵn trang thiết bị, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, biến các cơ sở tại Papua New Guinea thành trung tâm bảo dưỡng, tiếp tế cho máy bay và tàu quân sự trong những tình huống bất ngờ. Mỹ có khả năng sẽ xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng tại các địa điểm được hai bên nhất trí.

"Một khi ký kết, thỏa thuận hợp tác quốc phòng sẽ là khuôn khổ nền tảng để hai nước củng cố quan hệ hợp tác an ninh song phương, nâng cao năng lực phòng thủ giúp quân đội Papua New Guinea tự bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tăng cường ổn định và an ninh ở khu vực", một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước G7 tại Hiroshima, Nhật Bản trong các ngày 19-21/5. Theo kế hoạch sau khi rời Nhật Bản, ông Biden sẽ tới Papua New Guinea. Thỏa thuận hợp tác quốc phòng dự kiến được hai bên ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm.

Trước đó, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận hợp tác an ninh với quần đảo Solomon vào tháng 4/2022, nước chỉ cách Papua New Guinea bởi eo biển Bougainville. Mỹ và Australia lo ngại thỏa thuận này sẽ cho phép Trung Quốc thiết lập tiền đồn quân sự ở Nam Thái Bình Dương.