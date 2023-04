Mỹ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao ISIS

Phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Joe Buccino cho biết cuộc đột kích bằng trực thăng đã giết chết lãnh đạo cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria (ISIS).

CENTCOM xác định thủ lĩnh cấp cao ISIS thiệt mạng là Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali, người chịu trách nhiệm lên kế hoạch tấn công khủng bố Trung Đông và châu Âu, CNN đưa tin.

Ông Buccino cho biết thêm hai người khác có vũ trang cũng bị tiêu diệt. Không có lính Mỹ bị thương.

CENTCOM cho biết quân đội đã nhắm vào ông Mahmud al-Haji Ali sau khi nắm thông tin tình báo rằng tổ chức này có kế hoạch bắt cóc quan chức nước ngoài.

Hai tuần trước, quân đội Mỹ cũng đã đột kích giết chết thủ lĩnh cấp cao của IS Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, người được cho là đang lên kế hoạch tấn công châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Mỹ vẫn đang tập trung vào việc tiêu diệt các thành viên của IS tại Iraq và Syria, nhằm ngăn chặn tổ chức này phát triển trở lại.

"Dù đã suy yếu, ISIS vẫn có thể tiến hành những hoạt động trong khu vực, với mong muốn tấn công vào những nơi bên ngoài Trung Đông", tư lệnh CENTCOM Michael Erik Kurilla nói.

Tại thời điểm phát triển mạnh nhất vào năm 2014, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từng kiểm soát 1/3 Iraq và Syria. Dù tổ chức này bị đánh bật ở cả hai quốc gia, các chiến binh ISIS vẫn có nhiều cuộc tấn công nổi dậy.

