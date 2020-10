Mỹ điều chuyên cơ dẫn độ 2 bị can trốn truy nã ở Việt Nam

Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã cử chuyên cơ đặc biệt đến sân bay Nội Bài để di lý 2 bị can trốn truy nã bị Công an Việt Nam bắt giữ.

Ngày 25/10, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã bàn giao 2 bị can quốc tịch Mỹ mang lệnh truy nã cho Cảnh sát Tư pháp nước này.

Theo thông tin từ phía Mỹ, đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Wade Astle (36 tuổi) bị truy nã về tội Xâm hại tình dục trẻ em. Còn Hammmett Andrew (31 tuổi) có lệnh truy nã về tội Sản xuất, phân phối, mua hoặc sở hữu ma túy.

Wade Astle (trái) và Hammmett Andrew. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, tiếp nhận thông tin từ cảnh sát Mỹ, lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện Wade Astle đang trú ngụ tại TP.HCM. Còn Hammmett Andrew lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Công an cùng lực lượng nghiệp vụ của 2 địa phương đã bắt giữ các bị can, di lý ra Hà Nội để bàn giao cho Cảnh sát Tư pháp Mỹ.

Theo Bộ Công an, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ngày 23/10, Mỹ đã điều chuyên cơ đặc biệt đến sân bay Nội Bài để tiếp nhận 2 bị can.

Sau khi hoàn thiện bàn giao, đại diện Cảnh sát tư pháp Mỹ cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.