Mỹ Anh xác nhận hẹn hò Quốc Tít

Mỹ Anh đăng nhiều bài liên quan đến Quốc Tít từ tháng 3. Tuy nhiên, hai người từ chối trả lời chuyện riêng tư. Gần đây, nữ ca sĩ mới xác nhận hẹn hò vũ công.

Mỹ Anh bên bạn trai. Ảnh: FBNV.

Ngày 17/11, trao đổi với Zing đại diện của Mỹ Anh xác nhận ca sĩ trẻ công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai là vũ công Quốc Tít. Việc Quốc Tít đảm nhận vai nam chính trong MV Mỗi khi anh nhìn em ra mắt ngày 15/11 của Mỹ Anh gây xôn xao mạng xã hội. Lý do là thời gian qua hai người thường xuyên xuất hiện và chia sẻ ảnh chụp cùng nhau.

Tháng 3, một nguồn tin chia sẻ với Zing Mỹ Anh đang tìm hiểu Quốc Tít. Tuy nhiên, khi đó, cả Mỹ Anh lẫn Quốc Tít đều từ chối trả lời về chuyện riêng tư. Sau đó, họ thường xuyên tương tác trên mạng xã hội nhưng không xác nhận mối quan hệ. Do đó, khi hai người cùng xuất hiện trong MV, khán giả cho rằng đây là động thái công khai chuyện tình cảm.

Mỹ Anh và Quốc Tít hẹn hò. Ảnh: NVCC.

Mỹ Anh (sinh năm 2002) là con gái của Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Sau khi tham gia chương trình The Heroes với màu sắc âm nhạc khác biệt, trẻ trung, đậm chất US-UK, Mỹ Anh trở thành một trong những giọng ca trẻ được chú ý ở Vpop. Con gái Mỹ Linh chính thức ra mắt vào tháng 5/2020 với MV Got You do cô tự sáng tác, lên kịch bản. Mỹ Anh có thời gian hẹn hò nam ca sĩ Wren Evans. Họ quen biết khi học cùng cấp 1.

Vũ công Quốc Tít (tên thật Trịnh Quốc Anh, sinh năm 1993) là thành viên của nhóm nhảy Last Fire Crew. Anh nổi tiếng từ khi tham gia biểu diễn cùng Tlinh trong Chung kết 1 của Rap Việt mùa đầu tiên lên sóng ngày 7/11/2020 và gần đây là Street Dance Việt Nam.

Vũ đạo đẹp mắt cùng ngoại hình điển trai của Quốc Tít khi đó gây chú ý trên mạng xã hội và được khán giả khen ngợi. Anh cũng tham gia nhiều MV như Gái độc thân, Càng cua... Trong thời gian, khi Quốc Tít tham gia Street Dance Việt Nam, Mỹ Anh thường chia sẻ hình ảnh của bạn trai và dành lời khen ngợi.