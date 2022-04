MV mới của Sơn Tùng bị chỉ trích dữ dội

MV "There’s No One At All" do Sơn Tùng phát hành tối 28/4 đang vấp phải tranh cãi vì cảnh kết tiêu cực. Nam ca sĩ cũng bị chỉ trích đạo nhái G-Dragon.

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP trở lại với MV mới mang tên There’s No One At All. Sản phẩm hiện đạt 5 triệu lượt xem. Thành tích khả quan nhưng There’s No One At All đang vấp phải nhiều tranh cãi, từ việc Sơn Tùng hát tiếng Anh đến tạo hình quá giống G-Dragon. Đặc biệt, cảnh nam ca sĩ tự tử ở cuối MV là đỉnh điểm gây tranh cãi.

Cảnh tự tử gây phẫn nộ

There’s No One At All miêu tả tâm trạng của một chàng trai cô độc từ câu từ tới hình ảnh. Phần ca từ liên tục lặp đi lặp lại nỗi đơn độc của chàng trai khi không có bất cứ ai ở bên đồng cảm cùng anh. Về hình ảnh, chàng trai nổi loạn, đập phá và cuối cùng chọn con đường tiêu cực là tự kết liễu cuộc đời.

Cảnh quay cuối cùng khi Sơn Tùng tức chàng trai trong MV tự gieo mình từ tòa nhà cao tầng đang vấp phải phản ứng dữ dội. Khán giả cho rằng việc Sơn Tùng ra mắt một MV tiêu cực như thế giữa thời điểm nhạy cảm, nhiều vụ tử tự gây thương tâm trong dư luận thời gian qua là không phù hợp.

“Trong thời điểm khá nhạy cảm như thế này, một MV cổ súy hành động tiêu cực như thế, tôi chính thức ngừng theo dõi và báo cáo. Thông qua sản phẩm âm nhạc này, Sơn Tùng chia sẻ một câu chuyện về nỗi cô đơn của những người trẻ tuổi. Nhưng kết thúc MV bằng cảnh nhảy lầu tự tử lại có thể gây tác động xấu đến công chúng trẻ tuổi hơn. Nói như nhiều người là cổ súy tự tử", một tài khoản bình luận.

Đoạn kết trong MV bị khán giả chỉ trích.

“Có thể Sơn Tùng không chủ ý cổ súy cho cách giải quyết vướng mắc cuộc sống bằng nhảy lầu tự tử nhưng vô tình nó lại trở thành một trong những giải pháp. Điều này thực sự nguy hại. Là một nghệ sĩ, một người làm văn hóa, Sơn Tùng cần tránh những sản phẩm như trên. Thay vào đó, cậu ấy cần đầu tư nhiều hơn về nội dung, thông điệp, để các bạn trẻ nhìn thấy ở đó sự thấu hiểu và bấu víu vào như một chiếc phao, chứ không phải tảng đá nhấn chìm”, tài khoản này thậm chí mong Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sơn Tùng gỡ ngay MV.

Nhiều tài khoản khác đồng tình với quan điểm trên. Một khán giả viết: “MV diễn tả sự đương đầu với xã hội và nội tâm cô đơn, nổi loạn của Sơn Tùng. Cảnh cuối cùng là cú nhảy lầu của Sơn Tùng - nhân vật chính trong MV. Sơn Tùng đã không chọn cách chiến đấu khác với cuộc đời mà chọn nhảy lầu như sự phản kháng cuối cùng, một lối thoát cho tình cảnh không có ai ở bên. Cũng có thể Sơn Tùng muốn nói đến thân phận của những người cô đơn, nói đến sự thờ ơ của xã hội”.

“Nhưng vấn đề là với lượng fan rất lớn, gồm nhiều bạn trẻ, cách chọn nhảy lầu của Sơn Tùng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của fan. Các bạn trẻ có thể bắt chước cách từ bỏ đó cho những hoàn cảnh cô độc hay khó khăn của mình”, người này viết thêm.

Chuyên gia truyền thông Huỳnh Lê Khánh nhận định đây là sản phẩm độc hại cho lứa tuổi khán giả là fan của Sơn Tùng. Anh kêu gọi công chúng cùng báo cáo và tẩy chay sản phẩm này để thức tỉnh nghệ sĩ và để sản phẩm không tiếp tục lan truyền đến quá nhiều khán giả nhỏ tuổi.

“Mong bạn nếu có quan tâm đến những vấn đề nhức nhối của xã hội thì hãy dùng tài năng, tầm ảnh hưởng và sự nhạy cảm thiên phú của mình mà góp sức tạo ra chuyển biến tích cực. Đừng đạp đổ những nỗ lực nhọc nhằn của hàng trăm người khác. Tôi thực sự mong có sự can thiệp của các cơ quan chính quyền”, anh viết.

“Lý do tôi nêu quan điểm này vì cảnh cuối bài hát là hình ảnh một cậu trai trẻ gieo mình khỏi tòa nhà. Đó là hình ảnh kết lại sau chuỗi những miêu tả bối cảnh mà người trầm cảm nặng là nạn nhân. Chính tiêu đề bài hát cũng hết sức tiêu cực”, Giám đốc điều hành tập đoàn Golden Communication Group đưa quan điểm.



Tiếp tục vướng nghi vấn đạo nhái G-Dragon

Từ ngày đầu ra mắt, Sơn Tùng nhiều lần vướng tranh cãi đạo nhái trưởng nhóm Big Bang. Khán giả nhiều lần so sánh việc Sơn Tùng mặc trang phục hay có kiểu tóc quá giống G-Dragon. Với There’s No One At All, ngay khi Sơn Tùng tung ra ảnh teaser, khán giả đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa nam ca sĩ với các thành viên nhóm Big Bang.

Tối 28/4, khi MV There’s No One At All được tung ra, khán giả cho rằng họ đang xem Crooked (G-Dragon) hay Haru Haru và Loser (Big Bang). Đoạn video so sánh điểm tương đồng giữa các MV cũng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả.

MV của Sơn Tùng có nhiều cảnh giống sản phẩm do G-Dragon hay Big Bang thực hiện.

Cảnh Sơn Tùng đi lại với bộ dạng bất cần trên đường phố sau đó va chạm với người đi đường và chen ngang giữa đôi trai gái được nhận xét giống G-Dragon trong Crooked. Chi tiết Sơn Tùng đứng lên rồi phá bàn ăn từng được G-Dragon sử dụng.

Việc Sơn Tùng đấm vỡ gương ở There’s No One At All cũng khiến khán giả liên tưởng tới trưởng nhóm Big Bang trong MV Haru Haru. Ngoài sản phẩm của G-Dragon hay Big Bang, There’s No One At All còn bị so sánh với MV When I Grow Up của rapper NF ở cảnh ngồi trên xe rác hay bộ phim Thái Lan Giao ước chết.

Theo dõi MV, khán giả cho rằng giọng ca người Thái Bình chưa thể thoát khỏi cái bóng của G-Dragon. Cũng có người đặt nghi vấn Sơn Tùng cố tình sao chép để gây chú ý.

“Không hiểu sao vừa xem MV này của Sơn Tùng, tôi tưởng tượng ra được MV của Big Bang. Trùng hợp một, hai lần thì ổn nhưng trùng quá nhiều, người ta gọi đó là đạo nhái”, “MV thì trùng hợp ý tưởng, nội dung tiêu cực, đặc biệt trong thời điểm này. Giờ chẳng lẽ ai cảm thấy cô độc cũng chọn cái kết như này à”, “Xem MV, tôi thấy quá nhiều cảnh giống G-Dragon. Đây không phải lần đầu Sơn Tùng giống thành viên nhóm Big Bang đâu”, khán giả bình luận.

Nhiều tài khoản thậm chí nhận định với kiểu làm MV thiếu sáng tạo, thường xuyên bị soi ra cảnh trùng lặp, Sơn Tùng khó lòng vươn ra thị trường quốc tế như anh mong muốn. Khán giả Phú Đăng nhận xét: “Đồng ý là có thể trùng hợp. Nhưng sao 10 lần thì 9 lần trùng hợp vậy, không G-Dragon thì Big Bang. Muốn vươn ra quốc tế thì trước hết đừng lặp đi lặp lại kiểu trùng hợp này nữa”.