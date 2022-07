MV mới của Jack bị chỉ trích bạo lực, đạo nhái

Jack phát hành MV "Ngôi sao cô đơn" vào tối 19/7. MV đang gây nhiều tranh cãi, đặc biệt phần hình ảnh được cho là cổ xúy bạo lực.

Tối 19/7 chấm dứt quãng thời gian tạm dừng hoạt động vì vướng scandal liên quan đến bạn gái cũ Thiên An của Jack. Nam ca sĩ chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngôi sao cô đơn. MV Hiện đạt 2,5 triệu lượt xem sau 13 giờ công chiếu. Sản phẩm lần này khá mới mẻ so với những MV trước đó của Jack.

Tuy nhiên, Ngôi sao cô đơn đang vướng nhiều tranh cãi vì âm nhạc giống Blinding Lights, trong khi nội dung tương đồng cảnh phim Phi vụ triệu đô.

Âm nhạc giống Blinding Lights của The Weeknd

Sản phẩm lần này tiếp tục do Jack sáng tác. Bài hát thuộc thể loại nhạc điện tử với tiếng bass dồn dập, đậm chất synth-pop thịnh hành ở Âu Mỹ những năm 1970-1980. Với bài hát mới, Jack giữ nguyên lối xử lý đặc trưng trong các ca khúc trước. Jack thể hiện Ngôi sao cô đơn vẫn với giọng hát tự nhiên, âm sắc hơi lạ, không màu mè cùng cách luyến láy thường được nhận xét là hơi sến.

Phần hình ảnh của MV được đầu tư và do đạo diễn Việt kiều Adrian Nguyễn thực hiện. Trong MV, Jack hóa thân thành siêu trộm Jack Junior xuất thân từ băng cướp cổ vật. Anh thường cướp của người giàu để chia cho người nghèo.

Jack Junior có nhiều biểu cảm, hành động điên cuồng bất chấp sự truy đuổi của cảnh sát. Nhân vật cố tình để lại nhiều dấu vết khiến cảnh sát truy đuổi.

MV của Jack được nhận xét giống Money Heist và The Weeknd. Ảnh: NVCC.

Nhìn chung, đây là sản phẩm mang tới hình ảnh mới cho Jack và cả âm nhạc lẫn phong cách. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, sản phẩm vướng tranh cãi đạo nhái.

Cảnh đầu tiên khi Jack Junior cướp ngân hàng, sau đó đeo mặt nạ và cầm theo túi tiền tháo chạy được khán giả nhận xét giống tình tiết trong bộ phim nổi tiếng của Tây Ban Nha Money Heist - Phi vụ triệu đô.

Sau đó, cảnh Jack lái xe trong trạng thái điên loạn khiến người xem liên tưởng tới nhân vật Joker.

Hình tượng điên loạn đập phá của Jack Junior cũng được cho là giống The Weeknd trong MV Blinding Lights. Từ lúc phát hành teaser, âm nhạc của Ngôi sao cô đơn đã được so sánh với Blinding Lights. Đến khi bản chính thức của MV ra mắt, tranh cãi càng bùng nổ.

Thậm chí, dưới MV Blinding Lights của The Weeknd hiện tại xuất hiện nhiều bình luận bằng tiếng Việt liên quan đến Jack. Nhiều khán giả cho biết họ quyết định nghe lại Blinding Lights sau khi theo dõi MV Ngôi sao cô đơn của Jack.

“Mua bản quyền của Blinding Light chưa mà bê nguyên beat nhạc của người ta ra đạo như vậy”, “Giống từ nhạc đến MV và phong cách diễn”, “Đoạn lái xe rất giống Blinding Light của The Weekend”, “Cả hình ảnh lẫn âm nhạc đều khiến tôi liên tưởng tới The Weeknd. Một số cảnh khác giống Joker", khán giả bình luận.

Ngoài ra, phần điệp khúc của Ngôi sao cô đơn được cho là na ná Cô Thắm không về của Phát Hồ.

Tuy nhiên, từ đầu MV, ê-kíp của Jack đã cho biết MV lấy cảm hứng từ các sản phẩm nổi tiếng. “MV được lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng. Tất cả nhân vật, bối cảnh và tổ chức là hư cấu”, ê-kíp thông báo.

MV cổ xúy hành vi bạo lực?

Ngoài vấn đề đạo nhái, MV còn vướng tranh cãi khác liên quan đến nội dung. Cụ thể việc nhân vật của Jack có nhiều cảnh điên loạn, đập phá xe, tài sản của người khác, sử dụng hung khí và chống đối lực lượng chức năng khiến nhiều khán giả không hài lòng. Nam ca sĩ đã thông báo đây là sản phẩm hư cấu nhưng khán giả cho rằng hình ảnh trong Ngôi sao cô đơn đang cổ xúy hành vi bạo lực.

Quản lý nghệ sĩ Thế Anh bày tỏ: “Jack trở lại sau scandal nhưng hình như MV đang cổ xuý cho hành vi bạo lực với hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi đi trộm cắp, giấu hung khí trong xe hơi, ngang nhiên cầm gậy đánh nhau, phá hoại tài sản người khác. Nhân vật thậm chí đeo mặt nạ chuyên dụng để sử dụng bình xịt hơi cay giữa đường phố và thách thức chính quyền khi cầm súng chống trả lực lượng công an”.

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội có quan điểm tương tự.

Khán giả Vũ Duy Thành bình luận: “MV tiêu cực khiến các khán giả trẻ có thể sẽ nhiễm tư tưởng xấu như cướp ngân hàng, phá hỏng xe”. Khán giả Trang Nguyễn đồng tình: “Video mang tính chất bạo lực, cuồng loạn, bất chấp pháp luật, sử dụng vũ khí trái phép”.

MV của Jack bị chỉ trích có nhiều cảnh bạo lực. Ảnh: NVCC.

Người xem khác bày tỏ: “Sao MV này cũng bạo lực cầm súng mà chưa bị phạt?”, “MV có tính phản cảm, bạo lực tội phạm, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, đề nghị gỡ MV xuống”, “MV này liệu có bạo lực quá không vậy?”.

Trước đó, MV There’s No One At All của Sơn Tùng đã vấp phải làn sóng tẩy chay từ khán giả và giới truyền thông vì nội dung tiêu cực. Sơn Tùng phải gỡ bỏ MV và bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt hành chính 70 triệu đồng.

Ngoài ra, vì là sản phẩm đầu tiên của Jack sau tranh cãi nên Ngôi sao cô đơn cũng bị khán giả chỉ trích. Phần bình luận về MV xuất hiện nhiều bình luận liên quan đến vụ ồn ào.

Tháng 8/2021, Thiên An - bạn diễn của Jack trong nhiều MV - thông báo có con gái đầu lòng với nam ca sĩ. Thiên An cho biết cô sinh con gái đầu lòng vào tháng 4/2021 nhưng chia tay bạn trai sau đó 20 ngày. Theo người mẫu ảnh, trong lúc cô mang thai, bạn trai đã lừa dối, bắt cá 2 tay.

Sau đó, Jack thừa nhận có con với Thiên An và nói lời xin lỗi. Giọng ca Sóng gió tạm dừng hoạt động từ đó đến nay.