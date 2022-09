MV của Bình Gold biến mất và kết cục những sản phẩm âm nhạc phản cảm

Thời gian qua, nhiều sản phẩm âm nhạc biến mất hoặc bị xử phạt. Những MV này bị chỉ trích vì nội dung phản cảm, dung tục.

Sau thời gian khiến khán giả tranh cãi, nhiều MV âm thầm biến mất. Một số trường hợp thậm chí bị xử phạt. Khán giả cho rằng đây là bài học cho những nghệ sĩ thực hiện sản phẩm theo hướng phản cảm bất chất sự tẩy chay của dư luận.

Các MV âm thầm biến mất sau tranh cãi

Tối 20/9, tất cả MV bị chỉ trích dung tục của Bình Gold như Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, Trơn, Quan hệ rộng, Lái máy bay biến mất trên YouTube. Trao đổi với Zing, rapper xác nhận ẩn MV nhưng từ chối chia sẻ lý do. Trước đó, những MV kể trên vấp phải phản ứng dữ dội của khán giả lẫn truyền thông.

Các MV bị chỉ trích có nhiều cảnh quay tiêu cực, khoe mẽ với những nhân vật nữ mặc đồ hở hang, động tác phản cảm. Tiêu đề lẫn ca từ các ca khúc cũng được nhận xét vô nghĩa, nhảm nhí.

Sau khi những MV của Bình Gold biến mất trên mạng, nhiều khán giả cho rằng đó là kết cục của những sản phẩm câu view, được thực hiện bất chấp sự phê bình của giới truyền thông.

Một ngày trước khi biến mất, các MV của Bình Gold được đề cập trong chương trình truyền hình có chủ đề "Xóa bỏ ca khúc phản cảm: Quyền lực trong tay khán giả". Chương trình nhắc đến cả MV Sashimi của Chi Pu. Sản phẩm này của Chi Pu cũng gây tranh cãi ngay khi ra mắt.

Một tháng trước đó, Chi Pu ra mắt MV Black Hickey nhưng ẩn sản phẩm không lâu sau đó. MV hiện chưa được xuất hiện trở lại. Sản phẩm bị chỉ trích vì có nhiều cảnh gợi cảm và cổ xúy tình dục nơi công sở. Chi Pu leo lên bàn làm việc và có nhiều động tác quyến rũ nhân vật nam. Đây là một trong những cảnh bị chỉ trích nhiều nhất ở MV.

Nhiều cảnh quay trong Black Hickey bị chỉ trích.

Số phận của Black Hickey có lẽ tương tự Mẩy thật mẩy và Hâm nóng của Big Daddy, Emily. Chúng có lẽ không được xuất hiện trở lại nếu không có sự chỉnh sửa hình ảnh. Mẩy thật mẩy và Hâm nóng của BigDaddy, Emily được phát hành từ giữa năm 2021. Sản phẩm này bị chỉ trích vì cả tiêu đề, hình ảnh lẫn ca từ phản cảm.

Ở MV, Emily mặc trang phục gợi cảm và có nhiều cảnh tình tứ với Big Daddy. Nhiều khán giả thậm chí đã dùng từ thảm họa với sản phẩm này. Sau khi vấp phải ồn ào, MV bị ẩn và đến nay chưa xuất hiện trở lại.

Nhiều sản phẩm phản cảm khác vẫn tồn tại trên mạng xã hội nhưng chúng nhận lượt dislike (không thích) lấn át like (thích), chẳng hạn Oh My Chuối (Sỹ Thanh), Như cái lò (Huyền Sambi), Deck the halls (Angela Phương Trinh)… Số dislike cho thấy sự phản đối của khán giả với những sản phẩm kể trên.

Những sản phẩm bị xử phạt

Trong bối cảnh ca khúc, MV dung tục tràn lan trên mạng xã hội, giới chuyên môn cho rằng những sản phẩm phản cảm cần bị xử phạt. Theo giới chuyên môn, những ca khúc dung tục có thể ảnh hưởng đến khán giả, đặc biệt trẻ nhỏ.

Censored được Chị Cả phát hành từ năm 2020 và bất ngờ lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội vào năm 2021. Censored bị chỉ trích có quan điểm lệch lạc và không đúng với truyền thống, văn hóa của người Việt Nam.

Sản phẩm bị cả khán giả lẫn giới chuyên môn chỉ trích vì nội dung dung tục, phản cảm. Vài ngày sau khi gây tranh cãi, rapper Chị Cả lên tiếng xin lỗi và thông báo gỡ MV. Sau đó, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết ký văn bản xử phạt hành chính với rapper Chị Cả. Quyết định trên được căn cứ theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nam rapper bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng.

MV There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP bị ẩn và xử phạt.

Cùng thời điểm, nhóm Rap Nhà Làm bị phạt 45 triệu đồng vì có hành vi lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Thích ca mâu Chí của rapper Chí đăng trên kênh của nhóm Rap Nhà Làm gây tranh cãi dữ dội vì sử dụng một sự tích và chế lại theo nghĩa phản cảm. Khi tranh cãi nổ ra, Rap Nhà Làm xin lỗi và xóa ca khúc trên YouTube.

“Các Thượng tọa đã cho chúng tôi cơ hội được sám hối những lỗi lầm. Đây là bài học xương máu cho tôi để sau này không mắc phải sai lầm nghiêm trọng”, rapper Chí cho biết khi tranh cãi nổ ra.

Thời gian qua, MV There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP bị ẩn và xử phạt. Tuy nhiên, lý do khiến There’s No One At All biến mất không phải hình ảnh sexy, phản cảm mà là nội dung tiêu cực, có cảnh tự tử. Vì MV, Sơn Tùng bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt hành chính 70 triệu đồng.

MV vấp phải làn sóng tẩy chay ngay khi ra mắt từ khán giả và giới truyền thông vì nội dung tiêu cực, đặc biệt cảnh tự tử ở cuối MV.