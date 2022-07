‘Muốn thu hút du khách, Đà Nẵng cần thêm nhiều sự kiện tầm cỡ’

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết cộng đồng doanh nghiệp mong chờ có thêm nhiều sự kiện tầm cỡ bổ sung vào chuỗi hoạt động để thu hút đông đảo du khách đến thành phố.

Tại hội thảo “Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống” tổ chức sáng 27/6, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng - cho biết: “Thống kê từ khi ‘mở cửa bầu trời’ đến cuối tháng 6, Đà Nẵng đã đón 286 chuyến bay quốc tế với 35.000 lượt khách. Ngày 24/6, Đà Nẵng đón 120 chuyến bay nội địa và quốc tế tới thành phố - con số kỷ lục, vượt mốc cao nhất của năm 2019”.

Đưa lễ hội pháo hoa thành cuộc thi toàn cầu

Sự phục hồi du lịch sau đại dịch đặt Đà Nẵng trước những thách thức mới là làm sao để duy trì sức hấp dẫn, xứng danh thành phố đáng đến khi nhiều điểm đến mới đã lột xác sau dịch với những trải nghiệm và dịch vụ đẳng cấp, khác lạ.

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế, du lịch đề xuất nhiều giải pháp để Đà Nẵng trở thành thành phố du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, du lịch thành phố cần tiếp tục được đầu tư nhưng ở đẳng cấp cao.

Ông nhấn mạnh: “Ví dụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trước đây được tổ chức 1-2 tháng liên tục, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Đà Nẵng cần đầu tư tích cực hơn nữa, đảm bảo cơ sở hạ tầng ổn định, hạ tầng kỹ thuật để trở thành điểm thi đấu pháo hoa toàn cầu, nếu thiếu nơi này thì không thể tổ chức ở đâu khác”.

Toàn cảnh hội thảo “Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng sống và đáng đến”.

Đồng quan điểm, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - đánh giá thành phố đã làm du lịch tốt, song còn nhiều việc phải làm để vươn lên tầm khu vực Đông Nam Á và châu Á.

“Đà Nẵng đã có thương hiệu điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Hệ sinh thái sản phẩm hiện nay có lẽ nằm trong nhóm chất lượng hàng đầu cả nước về tổ chức sự kiện. Cộng đồng doanh nghiệp rất mong chờ sự quay lại của lễ hội pháo hoa quốc tế và có thêm các sự kiện tầm cỡ để bổ sung vào chuỗi hoạt động, thu hút nhiều khách đến Đà Nẵng”, ông Dũng bày tỏ.

Ngoài ra, đại diện hiệp hội đề xuất 5 nhóm sản phẩm du lịch trụ cột của thành phố gồm: Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử gắn với di sản, du lịch MICE, du lịch đô thị, du lịch sinh thái…

Show diễn “Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng” tại Sun World Ba Na Hills.

Thu hút thêm “đại bàng” để du lịch Đà Nẵng cất cánh

Ngành du lịch Đà Nẵng thời gian qua không ngừng nỗ lực làm mới toàn diện, trong đó tiêu biểu như phố đêm Mỹ An, phố đi bộ An Thượng, tuyến tàu biển Đà Nẵng đi Lý Sơn… hay các sản phẩm phối hợp doanh nghiệp xây dựng phục vụ du lịch hè.

Đánh giá cao nỗ lực của Đà Nẵng trong việc liên tục đổi mới, song PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng với tiềm lực sẵn có, mục tiêu của Đà Nẵng giờ đây không phải là “đua tranh” với các địa phương lân cận, mà cần vươn ra tầm quốc tế, do đó phải thu hút thêm "đại bàng" hay doanh nghiệp lớn tới đầu tư.

“Đà Nẵng là một hình mẫu để thu hút đại bàng, tôi hay lấy ví dụ như Sun Group. Sun Group đã giúp Đà Nẵng định hình chân dung tương lai - khác biệt và đẳng cấp. Bà Nà, lễ hội pháo hoa, chưa ai làm được như Sun Group, cả như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort cũng đặc biệt. Miền Trung được ưu ái có bãi biển và bờ cát đẹp trải dài. Đà Nẵng nhờ sự đồng hành của Sun Group đã biến những bờ cát đó trở nên thu hút ở một đẳng cấp khác”, PGS.TS Trần Đình Thiên chia sẻ.

Vị chuyên gia kinh tế cũng cho rằng khi Sun Group định hình chân dung cho thành phố như vậy, các nhà đầu tư khác cũng phải chiếu theo tiêu chuẩn này để tham gia “cuộc chơi”. Điều này vừa giúp xác định rõ ràng diện mạo điểm đến Đà Nẵng tương lai, vừa bảo đảm cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ cùng tập đoàn lớn kết thành sức mạnh phục vụ người dân.

Carnival đường phố Sun Fest tại Đà Nẵng.

Là một trong những đơn vị tổ chức sự kiện tầm quốc tế, Sun Group trong thời gian tới tiếp tục có những định hướng phát triển để thành phố đặc sắc hơn nữa. Bà Trần Nguyện - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Sun World - cho biết các sản phẩm mới được đầu tư có thể thỏa mãn vấn đề đặt ra của các chuyên gia đối với du lịch Đà Nẵng.

Trong hai năm Covid-19, tập đoàn tận dụng cơ hội để đầu tư, làm mới sản phẩm du lịch, tạo sức bật cho thành phố ở giai đoạn bình thường mới. Có thể kể đến chuỗi sản phẩm mới của khu du lịch Sun World Ba Na Hills như cổng Thời gian, thác Thần Mặt trời, show diễn “Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng”, lâu đài Mặt trăng…

Mới đây, tập đoàn này cũng đồng hành cùng Sở Du lịch Thành phố tổ chức "Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022" từ 11/6 đến 15/8 với loạt sự kiện quy mô kéo dài suốt mùa hè như carnival đường phố Sun Fest (từ 25/6 đến 24/7), đại nhạc hội “Take me to the sun” tối 9/7, lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM…

Lâu đài Mặt trăng tại Sun World Ba Na Hills.

Trong tương lai, Sun Group hứa hẹn kiến tạo thêm nhiều sản phẩm đột phá cho Đà Nẵng, tiêu biểu như các show trình diễn “Hoa hồng”, show “Núi lửa”, “Hầm rượu” với quy trình sản xuất rượu vang đạt chuẩn quốc tế…