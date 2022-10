Mười truyện tranh huyền thoại

Người Nhện do nhà biên kịch Stan Lee và họa sĩ Steve Ditko sáng tạo. Tác phẩm giờ đây đã đi vào văn hóa đại chúng. Người Nhện là bí danh của Peter Parker, một đứa trẻ mồ côi được dì May và chú Ben nuôi dưỡng ở Thành phố New York. Sau khi bị một con nhện nhiễm phóng xạ cắn phải, Peter có sức mạnh siêu phàm. Người nhện sử dụng năng lực, sức mạnh của mình để chống lại tội phạm. Ảnh: Heritage Auction.