Mùng 1 Tết kiêng không được làm gì

9. Không nói những điều xui xẻo: Người Việt quan niệm rằng lời nói đầu năm sẽ ảnh hưởng tới cả năm nên ngày Tết chỉ nên nói lời hay ý đẹp để gặp được nhiều may mắn. Do đó, những ngôn ngữ, hành động có thể đem lại sự không may như "chết mất", "tiêu rồi"... thường được khuyên tránh dùng. Đặc biệt, ngày Tết mọi người không nên to tiếng để tránh mất hoà khí, xui đuổi lộc phát. Ảnh: Minh Hoàng.